Απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 15: Τέλος σε TikTok, Instagram και Facebook από το 2027

Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί εντός του καλοκαιριού, ενώ η εφαρμογή της θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2027.

Το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου από τους υπουργούς Άδωνι Γεωργιάδη, Δημήτρη Παπαστεργίου και Άκη Σκέρτσο, οι οποίοι ανέλυσαν τους στόχους και τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.

Ο Άκης Σκέρτσος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως μια «πολύ σημαντική απόφαση», σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη τεχνολογικών λύσεων και κυρώσεων προς τις εταιρείες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. «Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για προληπτική παρέμβαση και όχι για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, κάνοντας λόγο για μια «σιωπηλή πανδημία» εθισμού των παιδιών στις οθόνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 23% των 15χρονων στην Ελλάδα δηλώνει ότι νιώθει έντονη δυσφορία όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του - ένα από τα πρώτα σημάδια εξάρτησης.

Οι επιπτώσεις, όπως σημείωσε, είναι πολλαπλές:

Σωματική υγεία: αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, διαταραχές ύπνου και προβλήματα όρασης

Ψυχική υγεία: άγχος, κατάθλιψη και ενίσχυση φαινομένων όπως το cyberbullying

Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη: δυσκολία συγκέντρωσης και κοινωνικοποίησης

Πώς θα γίνεται η επαλήθευση ηλικίας

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε ότι η πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Facebook και το Snapchat θα απαγορεύεται για παιδιά έως και την ηλικία της Γ’ Γυμνασίου.

Η επαλήθευση ηλικίας θα βασίζεται στην ημερομηνία γέννησης (με έτος αναφοράς την 1η Ιανουαρίου) και θα πραγματοποιείται μέσω ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα ενσωματωθεί στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, όπως το gov.gr.

Τι εξαιρείται

Από την απαγόρευση εξαιρούνται εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Viber και το WhatsApp, καθώς δεν θεωρούνται μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ίδια ένταση επιρροής.

Εποπτεία και κυρώσεις

Η ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα βαραίνει κυρίως τις ίδιες τις πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών. Το πλαίσιο εποπτείας θα βασίζεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό Digital Services Act, με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών.

Στην Ελλάδα, ρόλο θα έχουν η ΕΕΤΤ, το ΕΣΡ και η ΑΠΔΠΧ. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, προβλέπεται διασυνοριακή συνεργασία και πιθανές κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθοριστικός ο ρόλος των γονέων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ρόλο της οικογένειας, καθώς, όπως επισημαίνεται, το κράτος δεν θα λειτουργήσει «αστυνομευτικά», αλλά θα προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο προστασίας. Η ενεργή συμμετοχή των γονέων θεωρείται κρίσιμη, ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί ουσιαστικά και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο υγιούς σχέσης των παιδιών με την τεχνολογία.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, ελέγχου και προστασίας, απέναντι στους αυξανόμενους κινδύνους που συνεπάγεται η αλόγιστη χρήση των social media από ανηλίκους.