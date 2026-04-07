Η απάντηση του Π. Μαρινάκη για την κατάργηση του σταυρού στις εκλογές

Την αντίθεσή του σε μια ενδεχόμενη κατάργηση του σταυρού στις εκλογές και την καθιέρωση λίστας εξέφρασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν απορρίπτει τίποτε επί της αρχής.

Μιλώντας στο ERTNews και ερωτηθείς για το αν υπάρχει σκέψη να εκλέγεται κάποιος χωρίς σταυρό, ο Π. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά: «Καταρχάς δεν απορρίπτουμε τίποτα επί της αρχής. Και εγώ θα σας μιλήσω για τον εαυτό μου. Εμένα το σύστημα αυτό με βρίσκει αντίθετο προσωπικά, όχι ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Ως Παύλο Μαρινάκη με βρίσκει αντίθετο. Θεωρώ ότι η μικρής έκτασης περιφέρειες είναι πολύ πιο πιθανό, να οδηγήσουν σε φαινόμενα τα οποία έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχει πιο πολύ απευθείας επαφή».

Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να επισημάνει ότι αυτό δεν σημαίνει πως «όσοι είναι σε μονοεδρικές περιφέρειες είναι διαπλεκόμενοι και όσοι είναι σε μεγάλες περιφέρειες δεν είναι. Το τσουβάλιασμα είναι κάτι απαράδεκτο και στην πράξη έχει φανεί εκτός τόπου και χρόνου».

Πρόσθεσε δε πως «αν μπούμε σ’ αυτή την κουβέντα, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη για τις επόμενες εκλογές, μιλάμε για κάτι μεταγενέστερο, περισσότερο πρέπει να κινηθούμε σε μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, παρά σε μονοεδρικές».

Για τον ίδιο, όπως είπε, «ο σταυρός είναι πολύ προτιμότερος από την όποια λίστα» και συνέχισε αναλύοντας τους λόγους ως προς αυτό. «Πρώτον, γιατί εγώ πιστεύω πολύ στην κοινωνική κινητικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από μια περιοχή της περιφέρειας που μπορεί να έρθει στην Αθήνα, όπως είστε και εσείς, όπως είμαι και εγώ, όπως είναι και πολλοί άλλοι άνθρωποι, ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει τελειώσει ένα δημόσιο σχολείο ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκτεθεί στην ψήφο των συμπολιτών του και αν είναι καλός, να είναι στη Βουλή και αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και υπουργός σε οποιονδήποτε κόμμα».

«Θεωρώ το σταυρό ιερό», υπογράμμισε ο Π. Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «οποιαδήποτε πρόταση μειώνει για μένα την αξία του σταυρού είναι λάθος, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αλλά, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση που την εκφράζω. Θεωρώ ότι ο σταυρός έχει πολλά παραπάνω θετικά από τα αρνητικά και όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι, θεωρώ ότι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού, γιατί στην πραγματικότητα θέλουν βουλευτές που κάθε φορά θα είναι “ελέω Θεού βασιλείς”».

Όπως σημείωσε, εξάλλου, «αυτό είναι μια κουβέντα που ο καθένας θα πει τη γνώμη του. Δεν είμαστε τώρα εδώ, δεν έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα κι εγώ θεωρώ ότι είναι και καλό το εκλογικό σύστημα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ, το ξαναλέω, δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί τώρα κάνουμε μια κουβέντα τέτοια, ότι πρέπει το πρώτο κόμμα να μπορεί να κάνει κυβέρνηση, όποιο είναι το πρώτο κόμμα, η ενισχυμένη δηλαδή αναλογική με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο, το έχω πει πάρα πολλές φορές πριν την όποια μου πολιτική ιδιότητα, και πιστεύω πολύ στον κοινοβουλευτισμό, πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του βουλευτή, στη δύναμη του σταυρού εμένα αυτά περίπου δύο χρόνια που είμαι σε κάθε γειτονιά του βόρειου τομέα, όπως αντίστοιχα και τα δυόμιση χρόνια που ήμουν γραμματέας του κόμματος γύρισα όλη την Ελλάδα, είναι η πιο σημαντική πηγή αληθινής ενημέρωσης. Φεύγουμε από τα κλειστά γραφεία και πάμε σε κάθε γειτονιά».

Κατέληξε δε ο Π. Μαρινάκης: «Αλίμονο, αν οι βουλευτές ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλά μπαίνανε σε μία λίστα και επιλέγονταν, δεν θα είχαμε καμία ανάγκη να μιλήσουμε με τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε απέναντι σε πρακτικές παράνομων πράξεων».