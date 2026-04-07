Π. Μαρινάκης: Μπορεί να εξεταστεί η μείωση των εδρών της Βουλής– Δικαιολογημένες ενστάσεις από εμπλεκόμενους βουλευτές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για το ζήτημα του ρουσφετιού, τις πολιτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για τον ρόλο της Δικαιοσύνης και την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας.

«Το ρουσφέτι δεν καταπολεμάται με ένα διάγγελμα»

Αναφερόμενος στο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Παύλος Μαρινάκης στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση του ρουσφετιού δεν μπορεί να γίνει με μια ανακοίνωση ή εξαγγελίες, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μακάρι να μπορούσε να χτυπηθεί κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες με ένα διάγγελμα», σπεύδοντας ωστόσο να διαχωρίσει το παράνομο ρουσφέτι από τη θεμιτή παρέμβαση ενός βουλευτή για τη μεταφορά ενός δίκαιου αιτήματος πολίτη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στα αιτήματα «κατά παρέκκλιση ή εκτός νομικού πλαισίου», διευκρινίζοντας ότι αυτά είναι που πρέπει να εξαλειφθούν μέσω θεσμικών αλλαγών.

Ψηφιακό κράτος και μεταρρυθμίσεις ως «αντίδοτο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαρίθμησε τις βασικές παρεμβάσεις που –όπως είπε– περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια αυθαίρετων παρεμβάσεων:

Η ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους, που «εκμηδενίζει τις δυνατότητες ανθρώπινης παρέμβασης»

Η ενίσχυση του ΕΣΥ, όπως με τον διπλασιασμό των ΜΕΘ

Η ψηφιοποίηση διαδικασιών, όπως οι κλήσεις

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ειδικά για την τελευταία μεταρρύθμιση, σημείωσε ότι πλέον «δεν μπορεί κανείς να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει να πληρώσει λιγότερο φόρο ή να καθυστερήσει υποχρεώσεις», τονίζοντας πως το ίδιο θα ισχύει και για τις αγροτικές επιδοτήσεις, όπου «δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει να πάρει περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούται».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια τόσο από την πλευρά των πολιτικών που βλέπουν τα ονόματά τους να εμπλέκονται σε υποθέσεις, όσο και από την κοινωνία.

Όπως είπε, πολλοί βουλευτές «έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα πραγματικά δεδομένα διαφέρουν από την αρχική εικόνα. Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι υπάρχει και ένα ευρύτερο κοινωνικό αίσθημα αγανάκτησης, με πολίτες να αναρωτιούνται «πόσο πια θα πρέπει να έχουν μέσον για να πετύχουν κάτι».

«Υπάρχουν δύο αλήθειες που πρέπει να δούμε ταυτόχρονα», ανέφερε, εξηγώντας ότι αφενός δεν πρέπει να στοχοποιούνται συλλήβδην πολιτικοί και αφετέρου η κοινωνία ζητά «ουσιαστικές αλλαγές και όχι ευχάριστα λόγια».

Πίεση για επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν δημόσια πρόσωπα.

Όπως σημείωσε, λόγω της πενταετούς παραγραφής για πλημμελήματα, θα πρέπει μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού να έχει ξεκαθαρίσει αν θα ασκηθούν διώξεις για πράξεις του 2021. «Η Δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί όχι βιαστικά αλλά αποτελεσματικά, ώστε ο κόσμος να πάρει απαντήσεις», ανέφερε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια αποτελεί προνόμιο του πρωθυπουργού, ενώ υπογράμμισε ότι η παραπομπή σε δίκη «δεν σημαίνει καταδίκη», επιμένοντας στην ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας.

«Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, αλλά εκφράζει προβληματισμούς»

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές πρωτοβουλίες προς τη Δικαιοσύνη ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν σαφής: «Η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει».

Ωστόσο, όπως είπε, μπορεί να διατυπώνει εύλογα αιτήματα, όπως:

Να μην καθυστερούν υποθέσεις με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον

Να υπάρχει πλήρης εικόνα και όχι αποσπασματική ενημέρωση

Να αποφεύγονται διαρροές στοιχείων πριν φτάσουν επισήμως στη Βουλή

Ειδικά για τις διαρροές, σημείωσε ότι δεν θεωρεί δεδομένο πως προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ενδεχομένως από πρόσωπα που εμπλέκονται στις έρευνες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό δημιουργεί στρεβλή εικόνα στην κοινή γνώμη.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «δίκαιους προβληματισμούς τόσο των βουλευτών όσο και της κοινωνίας», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.

Ανοίγει η συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόταση που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής ότι πρόκειται για μια συζήτηση που μόλις ανοίγει.

Όπως τόνισε, «είναι μία πρόταση, μία σκέψη που ουσιαστικά ανοίγει έναν διάλογο», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση αυτή θα κορυφωθεί σε κομματικό επίπεδο στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία τον Μάιο, ενώ παράλληλα συνδέεται και με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι για το κυβερνών κόμμα το συνέδριο «δεν είναι μια ευκαιρία αντιπαραθέσεων, αλλά μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς πρέπει να κυβερνάται η χώρα», δίνοντας έμφαση στον προγραμματικό διάλογο και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Πώς θα λειτουργεί το μοντέλο

Αναλύοντας την πρόταση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, αλλά για ένα μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν είναι κάτι προεξοφλημένο ότι θα γίνει, είναι μια σκέψη στο τραπέζι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να σημαίνει ότι την υιοθετώ πλήρως ή την απορρίπτω».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η βασική λογική είναι ότι όταν ένας βουλευτής αναλαμβάνει υπουργικά καθήκοντα, η βουλευτική του ιδιότητα τίθεται σε αναστολή. «Στην πραγματικότητα αφήνει σε δεύτερη μοίρα τα βουλευτικά του καθήκοντα», σημείωσε.

Στη θέση του θα αναλαμβάνει επιλαχών υποψήφιος, ώστε –όπως είπε– «η εκλογική περιφέρεια να έχει πλήρη και ενεργή εκπροσώπηση». Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι από την εμπειρία του σε μεγάλες περιφέρειες είναι σαφές πως ένας υπουργός «δεν μπορεί να δίνει την ίδια βαρύτητα και στα δύο καθήκοντα».

Δεν συνδέεται άμεσα με το ρουσφέτι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κριτική που συνδέει την πρόταση με την καταπολέμηση του ρουσφετιού, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Η πρόταση αυτή δεν είναι πρόταση καταπολέμησης του ρουσφετιού», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόβλημα των παράνομων παρεμβάσεων αντιμετωπίζεται μέσω θεσμικών αλλαγών, όπως το ψηφιακό κράτος και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Αναγνώρισε πάντως ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, καθώς –όπως είπε– διατυπώνεται το επιχείρημα πως ένα τέτοιο μοντέλο θα οδηγούσε σε περισσότερα πολιτικά γραφεία και ενδεχομένως σε μεγαλύτερη επιρροή. «Ακούγεται ότι από 300 βουλευτικά γραφεία μπορεί να φτάσουμε σε πολύ περισσότερα», σημείωσε.

Πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε και μια συμπληρωματική ιδέα: τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Όπως εξήγησε, «αν οι υπουργοί δεν είναι ταυτόχρονα βουλευτές, τότε στην πράξη ο αριθμός θα αυξηθεί», γι’ αυτό –όπως είπε– θα μπορούσε να εξεταστεί η μείωση των εδρών της Βουλής, εντός του συνταγματικού πλαισίου.

«Το Σύνταγμα δίνει εύρος από 200 έως 300 βουλευτές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να λειτουργήσει εξισορροπητικά, εφόσον προχωρήσει η πρόταση.

«Η κοινωνία θέλει αλλαγές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η κοινωνία εμφανίζεται πιο ώριμη και ανοιχτή σε τέτοιες συζητήσεις.

«Αν βγούμε από τον μικρόκοσμο του παλιού πολιτικού συστήματος, βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να γίνονται αυτές οι κουβέντες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση συμφωνία ή διαφωνία, αλλά να ανοίγουν ζητήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε τις διαχρονικές μεταρρυθμίσεις που –όπως είπε– περιόρισαν πρακτικές του παρελθόντος, αναφέροντας ενδεικτικά το ΑΣΕΠ, τη «Διαύγεια» και το ψηφιακό κράτος.

«Μέχρι το ΑΣΕΠ υπήρχε το ρουσφέτι του διορισμού. Μετά το ΑΣΕΠ αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Μέχρι το ψηφιακό κράτος μπορούσε να υπάρχει μια κακώς εννοούμενη σχέση πολίτη και κράτους. Σήμερα αυτά περιορίζονται δραστικά», τόνισε.

Επιφυλάξεις για το «γερμανικό μοντέλο» και τη λίστα

Αναφερόμενος σε σενάρια αλλαγών στο εκλογικό σύστημα, όπως το λεγόμενο «γερμανικό μοντέλο» ή η εκλογή βουλευτών χωρίς σταυρό, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε προσωπικές επιφυλάξεις.

«Δεν απορρίπτουμε τίποτα επί της αρχής, αλλά προσωπικά με βρίσκει αντίθετο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη και όχι επίσημη θέση της κυβέρνησης.

Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι οι μικρές εκλογικές περιφέρειες ενδέχεται να ενισχύσουν φαινόμενα εξάρτησης, ενώ αντίθετα τάχθηκε υπέρ των μεγαλύτερων περιφερειών και κυρίως υπέρ της διατήρησης του σταυρού προτίμησης.

«Θεωρώ τον σταυρό ιερό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες «από ένα δημόσιο σχολείο ή πανεπιστήμιο να εκτεθούν στην κρίση της κοινωνίας και να εκλεγούν».

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους συνδέουν την κατάργηση του σταυρού με την καταπολέμηση του ρουσφετιού, λέγοντας ότι «είναι ένας επικίνδυνος δρόμος ελιτισμού», καθώς –όπως υποστήριξε– οδηγεί σε βουλευτές που δεν λογοδοτούν άμεσα στους πολίτες.

Υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για το εκλογικό σύστημα, επανέλαβε τη στήριξή του σε μοντέλα που διασφαλίζουν κυβερνησιμότητα.

«Πιστεύω ότι το πρώτο κόμμα πρέπει να μπορεί να κυβερνά», ανέφερε, τασσόμενος υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής.

Όπως είπε, η επαφή με τους πολίτες αποτελεί βασική πηγή πολιτικής νομιμοποίησης και ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι «η παρουσία στις γειτονιές και η άμεση σχέση με τον κόσμο είναι η πιο σημαντική πηγή αληθινής εικόνας για την κοινωνία».