Χ. Θεοχάρης: Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κύπρου βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Για τις ενισχυμένες οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου και τη δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος μίλησε μεταξύ άλλων ο Χάρης Θεοχάρης υφυπουργός Εξωτερικών στο 3ο Greece- Cyprus Strategic Horizons που διοργάνωσε η Boussias.

«Η Κύπρος αποτελεί σήμερα τον τρίτο σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ η Ελλάδα παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής της κυπριακής αγοράς. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος μιας σχέσης που έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών» τόνισε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου δεν είναι μόνο ιστορικοί ή συναισθηματικοί, αλλά στρατηγικοί, σύγχρονοι και αμοιβαία επωφελείς., «Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις να βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα» σχολίασε ο κ. Θεοχάρης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται σταθερά, με αξιόλογη παρουσία τόσο σε ροές όσο και σε αποθέματα κεφαλαίων, ενισχύοντας έμπρακτα τη διμερή οικονομική συνεργασία και υπενθύμισε ότι από το 2019 η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμορφώσει ένα σύγχρονο, φιλικό και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, με φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα, καθώς και θεσμική σταθερότητα.

«Η ελληνική κυβέρνηση, από το 2019 και εξής, έχει διαμορφώσει ένα σύγχρονο, φιλικό και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, θέτοντας σε εφαρμογή ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις όχι μόνο με φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα, αλλά προσφέροντας σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις» τόνισε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια, «είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ακόμη περισσότερες εταιρείες – και ιδιαίτερα κυπριακές επιχειρήσεις και επενδυτές – σε ένα περιβάλλον που ευνοεί τη δραστηριοποίησή τους. Οι κοινές μας πολιτιστικές ρίζες και η γλωσσική εγγύτητα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία».