Χ. Γιαννούλης για παραίτηση Τσίπρα: Θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Για «εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.

Αρχικά, μιλώντας στο Action24 και σε ερώτηση που του έγινε για το εάν έσκασε σαν βόμβα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση Τσίπρα ή εάν ήταν μια απόφαση που περίμεναν ο κ. Γιαννούλης απάντησε: «Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Είναι μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ ότι πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές».

«Θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ»

Την ίδια ώρα ερωτώμενος για το εάν η ανακοίνωση Τσίπρα ανοίγει την πόρτα και σε άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γιαννούλης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι η θέση του να απαντήσει κάτι τέτοιο και αρκέστηκε να σημειώσει ανάμεσα σε άλλα: «Είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον, παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση. Μην περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις [...] Δεν κρύβομαι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις».