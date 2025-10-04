Χ. Δούκας σε Ν. Ανδρουλάκη: Ο μόνος δρόμος η διαγραφή αν εμπλέκεται στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τη διαγραφή του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, εάν ισχύουν τα περί εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Χάρης Δούκας με ανάρτηση του στο Χ, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κάθαρση στην πράξη».

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τόνισε πως η διαγραφή είναι ο μόνος δρόμος εάν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα.

«Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ.» προσθέτει.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Κάθαρση στην πράξη.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή.

Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου.

Αυτούς της ΝΔ».

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα - ΝΔ: «Σοκαριστική ομολογία»

Υπενθυμίζεται ότι εξηγήσεις ζητεί με ανακοίνωσή της η ΝΔ από τον στενό φίλο και συνεργάτη του Ν. Ανδρουλάκη και νυν αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Μπουνάκη, μετά και την ομολογία του ότι το δικό του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. Το κυβερνών κόμμα τον καλεί να απαντήσει πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία και γιατί ο ίδιος δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπουνάκης, ο οποίος είναι σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 ότι εκείνος είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην Κρήτη, το οποίο δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα αγροτών στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας μέχρι και σήμερα.

Η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωση της διατυπώνει ερωτήματα σχετικά με τη δημόσια ομολογία του Νίκου Μπουνάκη. Ειδικότερα, καλεί το εν λόγω στέλεχος να δώσει εξηγήσεις σε μια σειρά από ζητήματα όπως πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, ποσά χρήματα έχουν λάβει συνολικά και γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 πρόκειται για 3.500 στρέματα κοντά στην Κάρλα που επιστράφηκαν στο δημόσιο καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν. Ωστόσο επιτήδειοι εντόπισαν την «μαύρη τρύπα» και έκαναν δηλώσεις επί 4 χρόνια - έως και σήμερα - στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονταν από ΚΥΔ της Κρήτης, ένα εκ των οποίων ανήκει στον γεωπόνο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ο κ. Μπουνάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με μισθωτήριο από τον παραγωγό το οποίο προέρχονταν από την ΑΑΔΕ. «Δεν είναι αρμοδιότητα των ΚΥΔ να ελέγχουν την κάθε περίπτωση» απάντησε ο κ. Μπουνάκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, μιλώντας στο OPEN, αποκάλυψε ότι δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. «Έκανα έρευνα και διαπίστωσα ότι κατά τα έτη 2022-2025, ένα ΚΥΔ στην Κρήτη δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας έκτασης στη λίμνη Κάρλα έναντι δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας και με τις δηλώσεις αυτές επιδιώκουν να πάρουν επιδοτήσεις», τόνισε ο βουλευτής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!

Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη.

Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές».