Γκίλφοϊλ: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Τιμή μου και ευλογία», είπε η πρέσβης των ΗΠΑ

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Αρχικά την υποδέχτηκε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Θεοχάρης Βαρνάβας και την οδήγησε στον πρώτο όροφο, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου.

Είναι η πρώτη συνάντηση που έχει με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, ενώ η ίδια ανέφερε ότι είναι «τιμή και ευλογία» και ανυπομονεί για «μία καρποφόρα σχέση με την Εκκλησία».

Όπως είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθεί τις λειτουργίες, ενώ αναφέρθηκε και στον 19χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, που συνάντησε η μητέρα του τον Αρχιεπίσκοπο.

Η Κίμπερλι Γκιλφοϊλ αποκάλυψε ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο ήταν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και το συζήτησε μαζί του. Μάλιστα έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην απόφασή της για να έρθει εδώ.