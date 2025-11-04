Γκίλφοϊλ: Υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλα (pics)

Με κάθε επισημότητα και σύμφωνα με το εθιμοτυπικό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήρια της, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, αναλαμβάνοντας και επίσημα καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου και ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση περίπου 45 λεπτών, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, παρουσία της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και της γενικής γραμματέως της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκης Χατζή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κ. Γκιλφόιλ είχαν μια εγκάρδια συζήτηση, κατά την οποία η αξιωματούχος των ΗΠΑ τόνισε τη βούλησή της για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και διαβίβασε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφέρθηκε επίσης στις επισκέψεις της στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά, καθώς και στις εξαιρετικές φιλίες που διατηρεί με Ελληνοαμερικανούς και πρόσθεσε ότι κατά την παραμονή της στην Ελλάδα θα ήθελε να γνωρίσει καλύτερα την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, καθώς είναι βαθιά θρησκευόμενη, ενώ προσέθεσε ότι έχει εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα.

Πηγή: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στα ενεργειακά θέματα, με αφορμή τη συμμετοχή Αμερικανών υπουργών στην επερχόμενη Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενεί η Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας τη σημαντική ενεργειακή θέση της Ελλάδας, μεταξύ τριών ηπείρων, με την κυρία Γκιλφόιλ να σημειώνει, ότι οι ΗΠΑ έχουν αντιληφθεί τη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Μάλιστα, ο κ. Τασούλας, επισήμανε ότι τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας, λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών, δεν μπορούν να υπονομεύονται, ως μέρος δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η κ. Γκιλφόιλ αποτελεί αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου, επισημαίνοντας, τα όσα έχει επιτύχει στη ζωή της, με εκείνη να μιλά με συγκίνηση για τους γονείς της και ιδιαίτερα για την μητέρα της, που ήταν εκπαιδευτικός.

Η κ. Γκιλφόιλ είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που αναλαμβάνει τη θέση αυτή και εξέφρασε στον κ. Τασούλα τις ευχαριστίες της για την εγκάρδια υποδοχή. Η τελετή διαπιστευτηρίων στο Προεδρικό Μέγαρο σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης θητείας της, με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της.

Νωρίτερα, επέδωσαν τα διαπιστευτήριά τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η νέα πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα Χάριετ Μπεργκ, καθώς και η νέα Πρέσβης του Καναδά Σόνια Θίσσεν.

Σημειώνεται ότι, αύριο, Τετάρτη αναμένεται να επισκεφθεί στις 10:00 το Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχαν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, με ιδιωτική πτήση.

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό.