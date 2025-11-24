Γκίλφοϊλ: Επισκέφθηκε το υπουργείο Υγείας για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη

Το υπουργείο Υγείας επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συνέντευξη Τύπου του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον Ψηφιακό Βοηθό, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΕΣΥ και του υπουργείου με μεγάλη αμερικανική εταιρεία η οποία θα εγκαταστήσει σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων ανά τη χώρα, προκειμένου να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα οι προσερχόμενοι ασθενείς.

Στον τομέα της Υγείας, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει μεγάλη εφαρμογή και θέλουμε η Ελλάδα να είναι από τις πρώτες χώρες, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την είσοδο εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, που ξεκινάει σήμερα.