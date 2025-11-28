Ά. Γεωργιάδης: Τα μέτρα για το clawback αποδίδουν, μηδενίστηκε τον Αύγουστο για τα διαγνωστικά κέντρα

Την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει λάβει το υπουργείο Υγείας για τον περιορισμό του clawback στα διαγνωστικά κέντρα εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας, Aδωνις Γεωργιάδης.

Όπως επισημαίνει, τον Αύγουστο για τις Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων, το ποσοστό clawback διαμορφώθηκε στο 0% (μηδέν) σχεδόν σε όλες τις υποκατηγορίες ενώ όταν ανέλαβε ήταν κοντά στο 30%.

«Ακούτε συχνά τις φασαρίες των εκπροσώπων των διαγνωστικών για το υπέρογκο claw back, αλλά αυτές οι διαμαρτυρίες πλέον αναφέρονται στα υπέρογκα συσωρευμένα χρέη του παρελθόντος, πριν καν εγώ αναλάβω την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνοντας ότι η κυριότερη αιτία αυτών των χρεών ήταν από τις αποφάσεις του Παύλου Πολάκη τον Νοεμβρίου του 2016.

Ο κ. Γεωργιάδης εκτιμά επίσης ότι λόγω του μηδενικού claw back του Αυγούστου αρκετοί αδιάθετοι πόροι μεταφέρθηκαν στον Σεπτέμβριο, στον οποίο θα συμψηφιστούν ρίχνοντας το claw back και του Σεπτεμβρίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πλησίον του 20%.

Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του Αυγούστου 2025, τα οποία επιβεβαιώνουν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στη συγκράτηση της δαπάνης για τις Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων. Το ποσοστό clawback διαμορφώθηκε στο 0% (μηδέν) σχεδόν σε όλες τις υποκατηγορίες,… pic.twitter.com/xSG9rwpYNp — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 28, 2025

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του Αυγούστου 2025, τα οποία επιβεβαιώνουν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στη συγκράτηση της δαπάνης για τις Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων. Το ποσοστό clawback διαμορφώθηκε στο 0% (μηδέν) σχεδόν σε όλες τις υποκατηγορίες, αποτυπώνοντας με τον πιο καθαρό τρόπο την ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία της αγοράς.

Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία. Αντανακλά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που υλοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα — από την ακριβέστερη και δικαιότερη κατανομή των ορίων μέχρι την ενισχυμένη παρακολούθηση της εκτέλεσης της δαπάνης και την έγκαιρη διόρθωση αποκλίσεων.

Φυσικά ο Αύγουστος λόγω θερινών διακοπών πάντα είναι χαμηλότερος μήνας, ως προς το claw back από τους άλλους μήνες, αλλά όταν ανέλαβα ήταν τον Αύγουστο κοντά στο 30% (με 45%} τους υπόλοιπους μήνες. Τώρα για πρώτη φορά είμαστε στο 0% (μηδέν). Επίσης λόγω του μηδενικού claw back του Αυγούστου μεταφέρθηκαν αρκετοί αδιάθετοι πόροι στον Σεπτέμβριο, στον οποίο θα συμψηφιστούν ρίχνοντας το claw back και του Σεπτεμβρίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πλησίον του 20% ίσως και λίγο πιο κάτω. Ακούτε συχνά τις φασαρίες των εκπροσώπων των διαγνωστικών για το υπέρογκο claw back, αλλά αυτές οι διαμαρτυρίες πλέον αναφέρονται στα υπέρογκα συσωρευμένα χρέη του παρελθόντος, πριν καν εγώ αναλάβω την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.

Η κυριότερη αιτία αυτών των χρεών ήταν το ΦΕΚ @pavpol2222 του Νοεμβρίου του 2016, τις επιπτώσεις του οποίου στην δαπάνη με πρόσφατες αποφάσεις μας ήδη θεραπεύσαμε. Όλα μας τα μέτρα αποδίδουν και έχουμε βάλει στόχο το 2026 το claw back στα διαγνωστικά να διαμορφωθεί σταθερά κάτω από το 20% διασώζοντας έτσι στην πράξη τον κρίσιμο για την Δημόσια Υγεία αυτόν κλάδο».