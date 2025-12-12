Άδ. Γεωργιάδης: Ψευδές ότι απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα σε νοσοκομεία

Τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι απεντάσσονται κατασκευαστικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάπτυξης ή ότι σταματά το Ακτινοθεραπευτικό του «Σωτηρία» είναι ψευδή, τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως λέει «όχι μόνον δεν χάνουμε έργα αλλά έχουμε επιτύχει και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου η οποία ανέρχεται τα τελευταία δύο χρόνια ανέρχεται στα +288.106.621 ευρώ». Εξηγεί ακόμη ότι αυτό «πραγματοποιήθηκε χάρη στη μεγάλη απορροφητικότητα και πρόοδο στην υλοποίηση των έργων».

Παραθέτει μάλιστα ένα πίνακα που δείχνει την αύξηση των πόρων:

Για τα Κέντρα Υγείας λέει ότι τα έργα και ο εξοπλισμός τους προχωρούν κανονικά ενώ επισημαίνει ότι «τα Προγράμματα Προληπτικών Εξετάσεων και Προσυμπτωματικού Ελέγχου έχουν μέχρι σήμερα ωφελήσει εκατομμύρια συμπολίτες μας».

Αναφέρεται τέλος στον «ψηφιακό μετασχηματισμό στην Υγεία που είναι εντυπωσιακός, παρέχοντας ασύλληπτες για πριν από λίγα χρόνια διευκολύνσεις στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας» αλλά και στην μείωση κατά 86,5% της λίστας αναμονής άνω των τεσσάρων μηνών για πραγματοποίηση τακτικού χειρουργείου, χάρη στα απογευματινά χειρουργεία.

«Όλα τα παραπάνω αλλά και πολλά ακόμα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΤΑΑ συνιστούν μια πραγματική επανάσταση για το σύστημα υγείας μας. Το Ε.Σ.Υ. άλλαξε και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα και τους βγάζουν ψεύτες», καταλήγει.