Γ. Κεφαλογιάννης: Έρχεται νέα υπουργική απόφαση για τους προσεισμικούς ελέγχους

Επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία του εθνικού προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου και τις επόμενες ενέργειες της κυβέρνησης παρουσίασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Ιωάννη Δελή, σχετικά με την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών μονάδων,

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε πως μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 35.500 προσεισμικοί έλεγχοι, που αντιστοιχούν σε 18.600 δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πλειονότητα των σχολικών υποδομών της χώρας.

Αναλυτικότερα:

Από το σύνολο των 20.680 σχολικών κτιρίων, έχει επιλεγεί για πρωτοβάθμιο έλεγχο το 76%, δηλαδή 15.700 σχολεία.

Από αυτά, έχουν ήδη ελεγχθεί 12.762, δηλαδή το 81% όσων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Περίπου το 20% των σχολικών μονάδων που ελέγχθηκαν έχουν χαρακτηριστεί Α προτεραιότητας για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Ελέγχου, ενώ 117 σχολεία (0,5%) απαιτούν επείγουσες παρεμβάσεις.

Η ολοκλήρωση του Πρωτοβάθμιου Ελέγχου προβλέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με δυνατότητα παράτασης έως τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.5176/2025 και την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.5214/2025.

Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο στόχος θα επιτευχθεί νωρίτερα, χάρη στον αυξανόμενο ρυθμό ολοκλήρωσης των ελέγχων και την αποτελεσματική συνεργασία του ΟΑΣΠ και του ΤΕΕ.

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι, μετά την ολοκλήρωση του Πρωτοβάθμιου Προγράμματος, θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το πλαίσιο και τις διαδικασίες για τη διενέργεια των Δευτεροβάθμιων Προσεισμικών Ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία μεθοδολογία, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κανένας φορέας — Δήμος, Περιφέρεια ή Τεχνική Υπηρεσία — δεν εμποδίζεται σήμερα να προχωρήσει αυτοτελώς σε Δευτεροβάθμιους Ελέγχους, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου σεισμικού κινδύνου, ενώ ο ΟΑΣΠ έχει ήδη συντάξει και εγκρίνει τις σχετικές μεθοδολογίες, παρέχοντας στους φορείς το αναγκαίο επιστημονικό εργαλείο για την άμεση και τεκμηριωμένη δράση τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, έχει ήδη χρηματοδοτήσει 53 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,64 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν προσεισμικούς ελέγχους δημοσίων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και δευτεροβάθμιων ελέγχων. Ενδεικτικά, Δήμοι όπως οι Βέλου-Βόχας, Καλαβρύτων, Φαρσάλων, Θέρμης και Καλαμαριάς έχουν ήδη προχωρήσει σε δευτεροβάθμιους ελέγχους σχολικών συγκροτημάτων και κρίσιμων υποδομών.

«Το πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι η ολοκλήρωση του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου. Μόνον τότε θα έχουμε τη συνολική, αντικειμενική εικόνα για το σεισμικό αποτύπωμα των σχολικών μονάδων. Στόχος μας είναι κάθε σχολείο και κάθε δημόσιο κτίριο να είναι πραγματικά ασφαλές, για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και όλους όσοι εργάζονται σε αυτά», τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.