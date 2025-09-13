Γ. Φλωρίδης στην Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων: Καμία αλλαγή στον κώδικα χωρίς την σύμπραξη των δικηγόρων

Κατά τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην Αρχαία Ολυμπία και τον Πύργο, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας, στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στη Αρχαία Ολυμπία, ανέφερε ότι χωρίς τη σύμπραξη-συμμετοχή των δικηγόρων δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει στον δικηγορικό κόσμο πρόταση για το ζήτημα των δικηγορικών εξετάσεων και τότε θα ξεκινήσει ένας διάλογος σε βάθος.

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι θα καταργηθεί όλο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση και θα υπάρξει ένας νέος, ευέλικτος νόμος, ενώ θα εισαχθεί η διαμεσολάβηση ως μάθημα στις Νομικές Σχολές. Επανέλαβε ότι σύντομα θα επέλθει η αναβάθμιση του όλου συστήματος της Δικαιοσύνης και έκανε έναν σύντομο απολογισμό της συνεργασίας του με τους Δικηγορικούς Συλλόγους κατά τη διάρκεια της έως σήμερα θητείας του.

Παράλληλα, ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Αλιβιζάτος, με την ιδιότητα του κεντρικού ομιλητή και με αφορμή την αναμενόμενη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα παρεμβάσεων για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου.

Ειδικότερα, ο κ. Αλιβιζάτος, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Μπροστά στην κοινή διαπίστωση ότι κάτι δεν πάει καλά με την απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, η Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων (νόμος 4194/2013), προτίθεται να συμμετάσχει με προτάσεις στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Δύο είναι οι στόχοι που επιδιώκουν οι δικηγόροι:

Πρώτον, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και δεύτερον, εξίσου σημαντικό, η αποτροπή του κορπορατισμού των δικαστών που τους αποκόπτει από την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν ήδη ταχθεί υπέρ:

Της πλήρους δικαστικοποίησης της ποινικής ευθύνης των υπουργών, με ανάθεση σε δικαστικό όργανο της άσκησης της ποινικής δίωξής τους (άρθρο 86 του Συντάγματος).

Του διαφορετικού τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης (άρθρο 90 του Συντάγματος).

Της εισαγωγής κωλύματος διορισμού δικαστών σε δημόσιες θέσεις μετά την αφυπηρέτησή τους (προσθήκη στο άρθρο 89 του Συντάγματος)».

«Πέραν των ανωτέρω προτάσεων που αποτελούν πάγιες θέσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, προτάθηκε και η είσοδος στα Ανώτατα Δικαστικά Συμβούλια (ΑΔΣ) τόσο της Πολιτικής όσο και της Διοικητικής Δικαιοσύνης, μη δικαστών, ως εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως δείχνει πλέον η πείρα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών, η παρουσία στα Ανώτατα Δικαστικά Συμβούλια τρίτων επιλεγμένων με αδιάβλητη και διαφανή διαδικασία είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για την αποτροπή του δικαστικού κορπορατισμού και του σύμφυτου με αυτόν φαινομένου της αλαζονείας των δικαστών», κατέληξε ο κ. Αλιβιζάτος.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, αναφέρθηκε στην τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας (άρθρο 100 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), θέμα το οποίο απασχόλησε τις εργασίες της Ολομέλειας και ελήφθη σχετική απόφαση.

Αναλυτικότερα, ως προς το επίμαχο θέμα της τροπολογίας του άρθρου 100 του ΚΠΔ, ο κ. Βερβεσός, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για το δικηγορικό λειτούργημα και τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης. Σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονται και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το δικηγορικό Σώμα καλείται να επαναβεβαιώσει τον ρόλο του ως θεματοφύλακα των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι δικηγόροι δεν είμαστε μόνο νομικοί παραστάτες, αλλά υπερασπιστές της νομιμότητας και φύλακες του κράτους δικαίου. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο οφείλουμε να αντιστεκόμαστε με σθένος σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που υπονομεύει τις θεμελιώδεις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης και περιστέλλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα. Είδαμε τη νέα προσθήκη του άρθρου 100 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία αποτελεί δικαιοκρατική ολίσθηση.

Η διάταξη εισάγει τη δυνατότητα αποκλεισμού του κατηγορουμένου και του συνηγόρου του από την πρόσβαση σε τμήματα της δικογραφίας. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της Ποινικής Δικονομίας που αντιστρατεύεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, όπως κατοχυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πλήττοντας στον πυρήνα του το δικαίωμα υπεράσπισης. Θυμίζω ότι η προδικασία είναι μυστική έναντι τρίτων. Ποτέ, όμως, έναντι του κατηγορουμένου. Άλλως, εκτίθεται στον κίνδυνο άδικων διώξεων, αυθαίρετων μέτρων καταναγκασμού και αναιτιολόγητων καταδικών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ακουστεί ισοτίμως και να αντικρούσει όσα του προσάπτονται».

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε:

«Η Ολομέλεια, με προτάσεις, επεξεργασμένες θέσεις και πρωτοβουλίες δεν δίστασε ποτέ να διατυπώσει τον δικό της λόγο και να καταθέσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα, έστω και αν αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί ουκ ολίγες φορές τα πυρά παραγόντων της δημόσιας ζωής διαχρονικά και να στοχοποιηθούν οι νόμιμοι εκπρόσωποί της.

Αλλά και στα ζητήματα εθνικής σημασίας η Ολομέλεια δεν παρέμεινε σιωπηλή αλλά υπήρξε σταθερά αρωγός της ελληνικής Πολιτείας οποτεδήποτε χρειάστηκε αλλά και οποτεδήποτε εκτιμήθηκε ότι κάποια πράγματα πρέπει να διατυπωθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που επιβάλλει η λεπτότητα της διπλωματικής γλώσσας».