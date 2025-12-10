Γ. Φλωρίδης: Οι αγρότες δεν ξέρουν ακόμη ποια είναι τα αιτήματά τους - «Γκάνγκστερ» όσοι προκάλεσαν επεισόδια (vid)

Τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, τους αποκλεισμούς δρόμων αλλά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης σχολίασε ο Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του στο Open.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απευθύνει κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο και εκείνοι δεν ανταποκρίνονται, αυτό δείχνει ότι δεν έχουν έτοιμο ένα συγκροτημένο πλαίσιο αιτημάτων.

Όπως είπε, «βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει τι θέλουν», ενώ άσκησε σκληρή κριτική σε όσους προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι αδιαφορούν για τις συνέπειες σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως οι καρκινοπαθείς.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε τον όρο «γκάνγκστερς» για όσους προκάλεσαν επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι όσοι ενεργούν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας δεν έχουν να φοβηθούν καμία εισαγγελική παρέμβαση.





«Η κυβέρνηση διά του πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους.

Ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Φαίνεται κάποιους από αυτούς που έκλεισαν το αεροδρόμιο δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους θα χάσουν τη ζωή τους», είπε αρχικά ο Γιώργος Φλωρίδης και συνέχισε:

«Καλό θα είναι λοιπόν να συγκροτηθούν, να έχουν μια αντιπροσωπεία για να μιλήσουν με την κυβέρνηση και να δούμε τι από αυτά που ζητούν μπορούμε να κάνουμε. Αν το βασικό αίτημα είναι γιατί άργησαν να πληρωθούν οι ενισχύσεις, η απάντηση είναι ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν αφού ξεκίνησαν οι πληρωμές. Όταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν 600 εκατ. παραπάνω, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο των δρόμων και των αεροδρομίων, επειδή καθυστέρησαν για έναν μήνα να πάρουν τα χρήματα. Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο, ακούμε κάτι διαφορετικό», είπε

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν για τα χαμένα κοπάδια και τα ζώα που θανατώνονται λόγω της ευλογιάς».

Αναφερόμενος στην εισαγγελική παρέμβαση και στο αν μπορεί να οξύνει μια ήδη τεταμένη κατάσταση, ο Φλωρίδης απάντησε ότι οι Αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν τον νόμο εκεί όπου διαπράττονται αδικήματα.

Όπως είπε, «οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα και οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να συγκροτήσουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς να κάνουν διώξεις. Δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Είναι αυτονόητη υποχρέωση η εφαρμογή της νομιμότητας. Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερς, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».