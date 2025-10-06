Γ. Φλωρίδης για Τσίπρα: Άντε πάλι από την αρχή, στο πεζοδρόμιο - Η επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα

Το δικό του σχόλιο μετά την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι: «Παραιτήθηκε ο Α. Τσίπρας από Βουλευτής. Το Κοινοβούλιο, λέει, δεν προσφέρεται, έστω και με τα προνόμια ενός π. Πρωθυπουργού που παρέχει ο κανονισμός της Βουλής, για πολιτικό αγώνα!».

Κατέληξε δε σημειώνοντας «άντε πάλι από την αρχή, στο πεζοδρόμιο! Όπως θα έλεγε και ο Μαρξ, «η επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα»!».

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με βίντεο που ανάρτησε στα social media ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του κόμματος.

«Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός. Ακόμα, υποστήριξε πως είναι «απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να εκφράσουν την κοινωνία», χωρίς πάντως να κάνει άμεση αναφορά για δημιουργία νέου κόμματος.