Γ. Φλωρίδης για Πάνο Ρούτσι: Δεν παρεμβαίνουμε στη Δικαισούνη - Τα «καρφιά» για τον Τσίπρα

Τη θέση πως η κυβέρνηση δεν επεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης επανέλαβε την Τετάρτη ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης, αναφορικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι (πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών) για εκταφή της σορού του γιου του.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός είπε ότι «καμία κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει το παραμικρό. Ή θα συμφωνήσουμε ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης ή δεν έχουμε δημοκρατία. Η κυβέρνηση και εγώ ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη».

«Υπάρχουν δύο θέματα εκταφής: το ένα για να ερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες στη σορό όπως λέει ο κ. Ρούτσι. Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής να δω αν είναι το παιδί μου, υπάρχει μόνο μια έμμεση αναφορά όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» είπε ακόμα ο κ. Φλωρίδης και συμπλήρωσε:

«Επί 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση η ταυτοποίηση έγινε με τον καλύτερο τρόπο στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ουδέποτε και από κανέναν δεν υποβλήθηκε αίτημα εκταφής από κάποιον για να δει αν είναι τα παιδιά του. Τα δύο αιτήματα που είχαν κατατεθεί αφορούσαν εκταφή σορών για να γίνει έρευνα αν φέρουν ίχνη διαφόρων χημικών ουσιών.

Ο ανακριτής, όπως έχει δημοσιευθεί, είπε ότι επειδή από την εξέλιξη της ανάκρισης έχει καταρριφθεί ότι υπήρχαν παράνομα υλικά με αναφορά στην πραγματογνωμοσύνη του ΑΠΘ, του ΕΜΠ, του ΓΧΚ, γι’ αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας είπε ότι προκειμένου να πάμε σε μια ακραία ανακριτική πράξη όπως η έκταφη, αυτό δεν μπορεί να γίνει».

«Όταν υποβάλουμε αίτημα στη Δικαιοσύνη περιμένουμε να αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Για το αίτημα αυτό θα αποφανθεί λογικά σε λίγες ημέρες η πρόεδρος των εφετών Λάρισας» σημείωσε ακόμα ο υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος διευκρίνισε ότι «η αναβάθμιση της ανάκρισης έγινε με πρόταση του εισαγγελέα εφετών της Λάρισας που είπε ότι η υπόθεση είναι σημαντική και δεν μπορεί να τη χειριστή πρωτοδίκης».

Με αφορμή την τοποθέτηση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε ότι «προχθές είπε πως ό,τι αίτημα απορρίπτεται στην ανάκριση ή αφού κλείσει, δεν χάνεται. Όταν ξεκινήσει η δίκη μπορεί με το καλημέρα οι συνήγοροι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και το δικαστήριο μπορεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η δίκη τόσο πιο αποτελεσματικά και σε κυρίαρχο βαθμό μπορούν να λυθούν αυτά».

«Ο πατέρας αυτός επί 2,5 χρόνια δεν εμφανίστηκε να κάνει κάποιο παράπονο για την ανάκριση. Εμφανίστηκε δύο ημέρες μετά το κλείσιμο της ανάκρισης υποβάλλοντας αίτημα και παράλληλα ξεκίνησε απεργία πείνας» πρόσθεσε ο υπουργός.

Ακόμα, σχολίασε τη δήλωση του πρωήν πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για το θέμα, με τον τελευταίο να αναφέρει την Τετάρτη πως «η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ' αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε σχετικά πως «έκανε δήλωση ο άνθρωπος που αφού είχαν καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι, έκανε εκείνη την άθλια σύσκεψη για το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα».