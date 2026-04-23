Γ. Φλωρίδης: Έκφραση ραγιαδισμού ότι θα έρθουν οι Ευρωπαίοι και θα μας κάνουν ντα-Έρχεται στη Βουλή η ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

Στη χθεσινή συνάντησή του με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κάνοντας λόγο για μια «θεσμική συνάντηση» που είχε ζητηθεί από την ίδια εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα από τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα.

«Οι συναντήσεις αυτές αποβλέπουν στο να δούμε εάν έχουν προχωρήσει τα αιτήματα που είχαν τεθεί για την ενίσχυση της οργάνωσης του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ», τόνισε ο κ. Φλωρίδης σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, επαναλαμβάνοντας πως ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων δικαστικών είναι ο Άρειος Πάγος.

Σύμφωνα με τον υπουργό, εστάλη ένα αίτημα από την κ. Κοβέσι προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με το οποίο ζητάει ανανέωση, μαζί με άλλους τρεις ενδιαφερόμενους.

«Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκύπτει με κλήρωση, δεν διορίζεται. Άρα μιλάμε για κάτι αδιάβλητο από όλες τις μεριές», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «όλα τα αιτήματα τα έχουμε ικανοποιήσει. Αυξήσαμε κατά 3 τους αρμόδιους εισαγγελείς μετά από δική μου απόφαση, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μακράν τη μεγαλύτερη αναλογία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε όλες τις 24 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Αναφορικά με τη «σαλαμοποίηση» και την τμηματική αποστολή δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φλωρίδης ενημέρωσε πως η κ. Κοβέσι δεν έκανε καμία αναφορά, συμπληρώνοντας όμως ότι «υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε», όπως είπε. «Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας».

Καταλήγοντας, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Οι καταδίκες που έχουν υπάρξει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποθέσεις που χειρίστηκαν Έλληνες εισαγγελείς. Άλλωστε, κι αυτοί Έλληνες είναι εκεί που ανήκουν στο σώμα των Ελλήνων Εισαγγελέων και είναι αποσπασμένοι εκεί. Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».

«Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας»

Η κρίση στον χώρο της δικαιοσύνης, οι επιθέσεις που έχουν δεχθεί δικαστικοί λειτουργοί και θέματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στις 22 έως 25 Απριλίου.

Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα κατατεθεί δικονομική διάταξη για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, των οποίων η ασυλία έχει αρθεί, με βάση τον παλιό νόμο του 2011. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η ίδια η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, ζήτησε την επιτάχυνση στη συνάντηση που είχαν σήμερα. Ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κυρία Κοβέσι έθεσε ζήτημα για το Σύνταγμα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να τοποθετηθεί γι’ αυτό, αλλά δεν ετέθηκε».

Όσον αφορά στην ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρω-εισαγγελέων, των οποίων η θητεία λήγει τον Ιούνιο, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών εξαντλούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και από τη στιγμή που και η κυρία Κοβέσι υπέβαλε εκεί το σχετικό αίτημα, δείχνει ότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητά του επί του θέματος.

Ο κ. Φλωρίδης μίλησε, επίσης για «εξωφρενικά περιστατικά και τραμπουκισμούς εναντίον δικαστών», σημειώνοντας όμως ότι θα ήταν λάθος να το γενικεύσουμε. Όπως είπε, είναι σε εξέλιξη διάλογος με τις δικαστικές ενώσεις και τους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε ό,τι γίνει για την προστασία τους να είναι με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών.