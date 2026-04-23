Ισχυρό ενδιαφέρον για τις 2.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σε τροχιά ταχείας κάλυψης φαίνεται να μπαίνει το νέο ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την επιδότηση 2.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο παραμένει ενεργό έως την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στέλιος Ιγνατιάδης, μεταφέρει εικόνα υψηλού ενδιαφέροντος από την αγορά, εκτιμώντας ότι η απορρόφηση θα προχωρήσει άμεσα, ενώ ο ίδιος αναφέρεται στη γενικότερη στόχευση της διοίκησης της Περιφέρειας για περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr