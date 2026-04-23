Θεατής VS Πρωταγωνιστής: Η περίπτωση της ΔΕΘ

Έγκλημα στη Νέα Υόρκη.

Στις 13 Μαρτίου 1964 στη Νέα Υόρκη η Kitty Genovese επέστρεφε από τη δουλειά της όταν ένας άνδρας την μαχαίρωσε ενώ εκείνη ούρλιαζε. Ένας γείτονας που την άκουσε, φώναξε: «Αφήστε το κορίτσι ήσυχο!». Η Genovese, τραυματισμένη, σύρθηκε να κρυφτεί, ενώ δέκα λεπτά αργότερα, ο δράστης επέστρεψε, τη μαχαίρωσε, τη βίασε και τελικά την σκότωσε. Σε άρθρο των New York Times, αναφέρθηκε πώς 38 γείτονες άκουσαν τις κραυγές της αλλά δεν έκαναν τίποτα. Στις 22 Αυγούστου 2025 η Iryna Zarutska δολοφονήθηκε σε ένα γεμάτο με κόσμο βαγόνι του μετρό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Η δολοφονία της Iryna ανέδειξε όχι μόνο τη βία, αλλά και την παθητικότητα του πλήθους.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr