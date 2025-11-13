Γ. Φλωρίδης για δηλώσεις Ανδρουλάκη: Η δολοφονία είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τη βεντέτα στα Βορίζια με δύο νεκρούς δήλωσε πως «θεωρώ πως η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη του ξέφυγε και ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι».

Σε συνέντευξή του την Τετάρτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια, δήλωσε πως «έχουμε μπερδέψει τα ‘’εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει "έγκλημα τιμής". Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη, που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή είπε στον ΑΝΤ1 πως «ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μία άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή. Όχι στην διεύρυνση των κριτηρίων».

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο» είπε επιπλέον ο Υπουργός.

«Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αυτούς που κατέχουν και πιστόλια και όχι μόνο τα λεγόμενα πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ανέφερε πως θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα και μεγάλη έμφαση θα δοθεί εκεί που γίνεται διακίνηση και σφαιρών και όπλων

«Κάτω από το έθιμο βεντέτα, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις», επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης.

Τέλος, για τις δηλώσεις Σαμαρά είπε πως «η κυβέρνηση είπε πως δεν σχολιάζει τις δηλώσεις Σαμαρά.

Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κατά καιρούς δέχεται έντονη κριτική για τα εθνικά θέματα και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν πρότυπο τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά».