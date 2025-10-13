Γ. Φλωρίδης για δίκη των Τεμπών: Κανείς δεν θα μπορεί να κρύψει κάτι - «Η Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υποστήριξε τη Δευτέρα πως κανείς δεν θα μπορεί να κρύψει κάτι μόλις ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όπως σημείωσε το στέλεχος της κυβέρνησης της ΝΔ σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Φλωρίδης είπε πως είναι πιθανό η ημερομηνία έναρξης της δίκης να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα από την ίδια τη Δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε με βάσει τα κατηγορητήρια τα οποία έχουν συνταχθεί, προφανώς ή συντάσσονται, ο εισαγγελέας Εφετών να ανακοινώσει την ημερομηνία» με τον ίδιο να τονίζει «σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «μόλις ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις. Άρα, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μπορεί να κρύψει κάτι».

«Στα Τέμπη δημιουργήθηκε μια συνωμοσία που επηρέασε τον κόσμο»

Ακόμα, ο ίδιος εξαπέλυσε δριμεία κριτική απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «δεν θέλει να ξεκινήσει ποτέ η δίκη. Όσο είναι στη μυστικότητα της ανάκρισης, τόσο υπάρχει έδαφος για συνωμοσίες, όπως όλες αυτές που ζήσαμε αυτά τα δυόμισι χρόνια και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στους δρόμους. Διαμορφώθηκε λοιπόν μια συνωμοσία η οποία πέρασε στον κόσμο και αποδείχτηκε ότι ήταν ένα ψέμα».

Σχετικά με την πυρόσφαιρα, σχολίασε ότι «έχει αποδειχθεί από που προέκυψε. Σε καμία περίπτωση δεν οφειλόταν σε παράνομο υλικό, επομένως δεν υπήρχε κανένα θέμα συγκάλυψης (…) Το πόρισμα του ΕΜΠ του κ. Καρώνη απέδειξε, πέραν πάσης επιστημονικής αμφισβητήσεως, από που προέκυψε η πυρόσφαιρα. Και το πόρισμα του κ. Τσακιρίδη σύμφωνα με το οποίο στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν υπάρχει ίχνος φωτιάς».

Για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, σχολίασε ότι «ο κ. Παπαδημητρίου είπε ότι εξαναγκάστηκε να το δημοσιεύσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Έλεγε να περιμένουμε το ΕΜΠ, αλλά υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις».

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «εμείς οφείλουμε να μιλάμε πέρα από χαρακτηρισμούς. Να μιλάμε με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν λοιπόν μετά από δυόμισι χρόνια έχει διαμορφωθεί αυτή η συνωμοσία του ψέματος, είναι προφανές ότι στον κόσμο έχει δημιουργηθεί μια αμφιβολία. Αυτό όσο περνάει ο καιρός, τόσο αργά, αλλά σταθερά αποκαθίσταται μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Δικαιοσύνη».

«Μέσα από μια τόσο τεράστια συνωμοσία που οι πάντες πίστεψαν ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκαλύψει τη μεταφορά ενός παράνομου φορτίου το οποίο ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών και ότι σε αυτό ήταν συνεργός ήταν η Δικαιοσύνη, είναι προφανές ότι ο κλονισμός είναι μεγάλος».