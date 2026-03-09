Ευρωπαϊκή «ασπίδα» στην Κύπρο - Τα μηνύματα της τριμερούς

Ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας και «ασπίδας» προστασίας απέναντι στην Κύπρο, εξέπεμψαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κύπρο και συναντήθηκαν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τονίζοντας με έμφαση ότι η κοινή τους δράση είναι απολύτως αμυντικού χαρακτήρα, οι τρεις ηγέτες προανήγγειλαν περεταίρω πρωτοβουλίες, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στον κίνδυνο αναζωπύρωσης των προσφυγικών ροών, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να μιλά για ασύμμετρες απειλές, την ενέργεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποκλιμάκωση, έγινε ειδική αναφορά στον Λίβανο, με τους τρεις ημέρες να επαναλαμβάνουν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου και να τονίζουν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου, εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον τους για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ε.Ε πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια.

Για ένα «κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης» με ιδιαίτερη αναφορά στο ότι “η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη” έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι αμέσως μετά την Ελλάδα κινητοποιήθηκε η Γαλλία, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ιστορικούς δεσμούς φιλίας και μια στρατηγική σχέση, που αποδεικνύει ότι «οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η ενεργοποίηση στη συνέχεια της Ιταλίας και της Ισπανίας, «αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας», υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί στην Κύπρο, «ουσιαστικά στην πράξη επικαιροποιεί με νέα πνοή το σχετικό άρθρο της Συνθήκης».

«Γιατί, αν όχι τώρα, πότε; Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές;» διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, στέλνοντας το κοινό μήνυμα των Ευρωπαίων ότι «κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε με τη σειρά του ότι οι κινήσεις αυτές «είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή», σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται να δεχθούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος», δηλώνοντας με νόημα ότι η δέσμευση αυτή «ισχύει και για την προστασία της ελληνικής κυριαρχίας αλλά και της ασφάλειας όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέπεμψε σήμα κινδύνου για ενδεχόμενη αύξηση των προσφυγικών ροών, τονίζοντας ότι “δεν χωρά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να παραμείνουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις, πολύ περισσότερο όταν ξέρουμε ότι τέτοιες συρράξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις συχνά συνοδεύονται από μετακινήσεις πληθυσμών”, ενώ απευθυνόμενος στην υπόλοιπη Ευρώπη, υπογράμμισε ότι “θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε, ενδεχομένως και απέναντι σε άλλες ασύμμετρες απειλές, κάτι που για τη δική μας περιοχή, για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για τη Μεσόγειο συνολικά, μπορεί να μεταφράζεται και σε μεγάλες προσφυγικές ροές”.

Εκφράζοντας τον προβληματισμό, που επικρατεί και στην ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι “ο κόσμος ολόκληρος βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, όχι μόνο πολιτικοστρατιωτική αλλά και οικονομική, με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες στην ενέργεια, στη ναυσιπλοΐα και αλυσιδωτά στο εμπόριο των προϊόντων αλλά και στη διαμόρφωση των τιμών τους”, ενώ αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES, μίλησε για “έμπρακτη απόδειξη της κοινής μας βούλησης να προστατεύσουμε αυτό το μείζον οικονομικό αγαθό”, καλώντας και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να συμμετέχουν.

Ξεκαθαρίζοντας εκ νέου την ελληνική θέση, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι “από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα κάλεσε όλα τα μέλη στον δρόμο της διπλωματίας, μία θέση στην οποία επιμένουμε”, αποσαφηνίζοντας την ανάγκη “το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να σταματήσουν οι απειλές κατά του Ισραήλ αλλά και κατά των χωρών του Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής, ιδίως του Λιβάνου”, προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, απορρίπτοντας ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας και ειδικά στο νότιο Λίβανο και ζητώντας στήριξη στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Φορτισμένη ήταν η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Κυπριακό Ελληνισμό. “Αδέρφια μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Θα ήμασταν παρόντες έστω και μόνοι. Όμως, στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνο εμείς. Είμαστε πολλοί, γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο” είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας τις δηλώσεις του.

“Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη [...] Είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό τους με ασφάλεια» ήταν το μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε καθοριστική την αμυντική ικανότητα της Ευρώπης, θέλοντας να εκφράσει, όπως τόνισε, την αξιοπιστία της δράσης των τριών χωρών για την αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Θέτοντας την επιχείρηση «Ασπίδα», υπό τον συντονισμό της Ελλάδας, ως απόδειξη της συνεργασίας, ο Γάλλος πρόεδρος έβαλε στο επίκεντρο της προσοχής την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοϊας, προαναγγέλλοντας την συμμετοχή της Γαλλίας μαζί με Ευρωπαίους εταίρους σε συνδυασμένη επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων. Σαφής ήταν ο προβληματισμός του Γάλλου προέδρου και για την ενέργεια, με τον κ. Μακρόν να επισημαίνει την ανάγκη συντονισμού, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν οι επαφές και σε επίπεδο G7.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Λίβανο, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις, τόνισε ότι το Κυπριακό είναι θέμα που απασχολεί το Παρίσι, ενώ επεσήμανε την στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στο πεδίο, κάνοντας λόγο για δέσμευση, που υλοποιήθηκε με την αποστολή του συστήματος αεράμυνας Mistral και την γαλλική φρεγάτα.

Την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού προς την Ελλάδα, τη Γαλλία και τις υπόλοιπες χώρες που συνδράμουν, εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας υψηλού συμβολισμού την παρουσία των κυρίων Μητσοτάκη και Μακρόν.

Ο Κύπριος πρόεδρος επεσήμανε ότι “Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη για την ασφάλεια των κρατών- μελών της στην ευρύτερη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή” σημειώνοντας ότι “σε τέτοιες στιγμές, η ενότητα δεν είναι μια αρχή, μια αξία, είναι η δύναμη της Ευρώπης”.

Χαρακτήρισε ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου την Γαλλία, επεσήμανε πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο και κάλεσε την Ευρώπη να εμπλακεί πιο ενεργά και πιο συνεκτικά στην περιοχή, με στόχο την ασφάλεια, την σταθερότητα και την συνεργασία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο και υπογράμμισε ότι “η κυπριακή προεδρία έχει στόχο τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης” υπογράμμισε, καθώς η Λευκωσία έχει τα “ηνία” της Ένωσης το τρέχον εξάμηνο. Πρόταξε, μάλιστα, την τουρκική εισβολή και κατοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “εδώ και 52 χρόνια, η χώρα μας πληρώνει το αντίτιμο του πολέμου, είμαστε χώρα - θύμα παράνομης εισβολής. Γι' αυτό και κάθε μας βήμα αποσκοπεί στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία”.