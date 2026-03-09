Κυβερνητικές πηγές για Τριμερή στην Κύπρο: Έμφαση σε αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης. Ειδικότερα για τον Λίβανο, επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους προς την κυβέρνηση της χώρας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθεί μια ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφός του.

Παράλληλα, εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη να αποτραπεί η αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια.

