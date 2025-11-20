Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με υπόμνημα καταθέτει ο Γ. Ξυλούρης – Παρών ο Α. Στρατάκης

Στους δύο κατηγορούμενους που έχουν αναδειχθεί ως κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων, τους Γιώργο Ξυλούρη και Ανδρέα Στρατάκη, γνωστούς με τα προσωνύμια «Φραπές» και «Χασάπης», αντίστοιχα, στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον για τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Γιώργος Ξυλούρης δεν προτίθεται να καταθέσει αυτοπροσώπως, αλλά θα αποστείλει υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμά του να μην εξεταστεί, καθώς – όπως επισημαίνει – «ελέγχεται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την Οικονομική Αστυνομία». Η επιλογή αυτή δημιουργεί νέο νομικό ζήτημα, καθώς ο μάρτυρας δεν θα δεχθεί ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής.

Τα ανοικτά ερωτήματα για τα οικονομικά και τις επαφές του Ξυλούρη

Ο Ξυλούρης θεωρείται από τους βασικούς εμπλεκομένους, καθώς στο «πόθεν έσχες» του φέρεται να εμφανίζεται «τρύπα» ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ διερευνώνται επίσης τα πολυτελή οχήματα που κατέχει και οι συχνές επισκέψεις του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα εστιάζει και στους διαλόγους που καταγράφηκαν μέσω νόμιμων επισυνδέσεων και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο Στρατάκης δηλώνει «πάμφτωχος αγρότης»

Ο έτερος μάρτυρας, Ανδρέας Στρατάκης, που αναμένεται να καταθέσει κανονικά ενώ υποστηρίζει ότι «είναι πάμφτωχος αγρότης» και ότι «δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση».