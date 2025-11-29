Επίθεση του Μ. Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και αιχμές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ «που δουλεύουν στα σκοτάδια του παρασκηνίου»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό και κυβερνητικό του «αποτύπωμα» στα χρόνια της κρίσης κάνει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αφήνοντας σοβαρές αιχμές και κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία κατηγορεί ότι «δουλεύουν άοκνα στα σκοτάδια του παρασκηνίου» και «παρερμηνεύουν» δηλώσεις του σχετικά με τις απόψεις του για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Γραμματέας του κόμματος επί Φώφης Γεννηματά θυμίζει τη δήλωσή του με βασικό αποδέκτη τον Αλέξη Τσίπρα ότι «κανένα στημένο rebrading δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα» και διαπιστώνει ότι μετά από αυτή κάποιοι ενοχλήθηκαν.

«Εντός και εκτός. Δικαίωμα τους», τονίζει ο κ. Χριστοδουλάκης υποστηρίζοντας ότι «εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ, πρώτα και πάνω από όλα» κι ότι η όποια ομογενοποίηση του προοδευτικού χώρου μπορεί να γίνει από το ΠΑΣΟΚ. Με την περιγραφή της άποψής του για το κόμμα Τσίπρα απαντά επί της ουσίας και στο Χάρη Δούκα που τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ την συμπληρώνει, αναφερόμενος προφανώς σε σχετικές διαρροές, ότι κάποιοι «φίλοι» του έπιασαν την «εργολαβία» εναντίον του.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα δίνει ραντεβού στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τη συζήτηση όσον αφορά στη στρατηγική που πρέπει να έχει το κόμμα, δηλώνει ότι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας και επισημαίνει ότι μετά τις αποστάσεις από το εγχείρημα Τσίπρα:

«Από τότε, μέρα παρά μέρα, ανακαλύπτω με ενθουσιασμό κάθε φορά και μια καινούρια μου υποτιθέμενη «στρατηγική», με τη μορφή παραπολιτικών δημοσιευμάτων, που δήθεν «ερμηνεύουν» την επανάληψη μιας πάγιας άποψης μου. «Κωλοτούμπα» λέει ο ένας, «ράβει κοστούμι συγκυβέρνησης με τη δεξιά» λέει ο άλλος, «φοβάται για την έδρα του» λέει ο τρίτος, και άλλα όμορφα ανέκδοτα. Ακούστε. Τη δική μου άποψη θα τη μαθαίνετε από εμένα. Γιατί εγώ πάντα τη λέω δημόσια, ακόμα και αν δεν «βολεύει». Ούτε την υπονοώ, ούτε την «διαρρέω», ούτε έχω «κύκλους», τρίγωνα, τετράγωνα και παραλληλεπίπεδα. Τη λέω όταν άλλοι κάνουν τους τροχονόμους ώστε να βολεύει τη «διαπραγμάτευση». Εγώ δεν διαπραγματεύομαι. Έτσι έμαθα».