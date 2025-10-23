Ένταση στη Βουλή

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Διάσκεψη των Προέδρων που συνεδρίασε για να συζητήσει την πρόταση του προεδρείου να εφαρμοστεί «χρονοκόφτης» για τη διαχείριση του χρόνου των συνεδριάσεων, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά έντονα και να στρέφεται εναντίον όλων.

Κατά πληροφορίες, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε φραστικά στη Ντόρα Μπακογιάννη, επαναφέροντας τις κατηγορίες για την υπόθεση Siemens και το τροχαίο έξω από τη Βουλή.

Η βουλευτής της Νέα Δημοκρατία την κοιτούσε με έντονο, έκπληκτο βλέμμα, με αποτέλεσμα η Κωνσταντοπούλου να σηκώσει το κινητό της, επιχειρώντας να τη φωτογραφίσει.

Στο περιστατικό παρενέβη η Όλγα Γεροβασίλη, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «απαράδεκτη» και επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να βγάζει κανείς φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη.

Η Κωνσταντοπούλου αντέδρασε φωνάζοντας ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «τους καλύπτει» και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης ότι «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ χρησιμοποίησε και τον όρο «φασίστες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε επίσης στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με την Πέτη Πέρκα να παρατηρεί ότι «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας επιτρέπει να σας στηρίξουμε». Η Ντόρα Μπακογιάννη φέρεται να χαρακτήρισε την Κωνσταντοπούλου «υστερική».

Ο επίλογος γράφτηκε στο περιστύλιο, όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε στις κάμερες ότι ο «χρονοκόφτης» αποτελεί «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης, που ενισχύει τη λογοκρισία». Παράλληλα, σύγκρινε τη Μπακογιάννη με τη «Μαρία Αντουανέτα» και τον Πρωθυπουργό με τον «Λουδοβίκο».