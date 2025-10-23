Την προσεχή Πέμπτη οι τροποποιήσεις του Κανονισμού της Βουλής για τους χρόνους ομιλιών

Την ερχόμενη Πέμπτη τίθεται στην κρίση της Ολομέλειας η εισήγηση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Με την πρόταση του προέδρου της Βουλής:

εισάγεται διασφάλιση με ηλεκτρονικό τρόπο για την τήρηση των χρόνων ομιλιών και ορίζεται ότι «ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα».

ορίζεται ότι οι υπουργοί και οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, πέρα από τον χρόνο που προβλέπεται, θα μπορούν να λαμβάνουν τον λόγο μέχρι τρεις φορές.

εισάγεται διευκρίνιση ως προς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να προβάλλεται αντίρρηση ή να προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου ή τροπολογίας σε περίπτωση ενιαίας συζήτησης επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου.

Έτσι το άρθρο 100 του Κανονισμού θα αναδιατυπωθεί και θα ορίζει ότι «σε περίπτωση ενιαίας συζήτησης επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου, αντίρρηση που προβάλλεται ή αντιρρήσεις που προβάλλονται από περισσοτέρους ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου ή τροπολογίας μπορεί να προβάλλεται ή να προβάλλονται μέχρι το πέρας του χρόνου που διατίθεται αρχικά στους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές, συζητείται δε ή συζητούνται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας».

ορίζεται ότι ουδείς λαμβάνει τον λόγο υπό διπλή ιδιότητα σε συνεδρίαση οποιουδήποτε οργάνου της Βουλής.

Οι προτάσεις αλλαγής του Κανονισμού της Βουλής απασχόλησαν τη Διάσκεψη των Προέδρων, σε μια συζήτηση που κράτησε περίπου 2,5 ώρες. Οι προτάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφορικά με το μέτρο διασφάλισης της τήρησης των χρόνων ομιλιών, υπογράμμισε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται εγγύηση ότι ο μεγαλύτερος δυνατόν αριθμός βουλευτών θα απολαύει του δικαιώματος γνώμης το οποίο το Σύνταγμα κατοχυρώνει ως απεριόριστο.

Αναφορικά με το χρονικό διάστημα εντός του οποίο μπορεί να προβάλλεται ένσταση αντισυνταγματικότητας, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι με την πρόταση του διασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας των βουλευτών επί των αντιρρήσεων. Τέλος, σε σχέση με την πρόνοια ότι ουδείς λαμβάνει τον λόγο υπό διπλή ιδιότητα, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε την πρόβλεψη αυτονόητη.

Στις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις, τις συζητήσεις επί προτάσεων μομφής και τη συζήτηση του προϋπολογισμού, με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Διάσκεψης θα αλλάζουν/αυξάνονται οι χρόνοι και μετά το πέρας αυτών των χρόνων ομιλιών θα ενεργοποιείται το σύστημα αυτόματης διακοπής του μικροφώνου. Ο «χρονοκόφτης» θα αφορά όλες τις άλλες συζητήσεις.

Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων θα πρέπει να αποφασίσει η Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη και να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.