Επίσκεψη του Χ. Θεοχάρη στις ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση των διμερών οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, αναχώρησε το Σάββατο για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με στόχο την ενίσχυση των διμερών οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων.

Στη Νέα Υόρκη, ο υφυπουργός θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link και θα έχει συναντήσεις με επενδυτικούς οίκους που εξετάζουν επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Στην Ουάσινγκτον, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Jacob Helberg, για την προώθηση της πρόσφατης Κοινής Διακήρυξης για την Οικονομική Ασφάλεια. Επιπλέον, θα έχει επαφές με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εμπορίου και του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, με έμφαση στην πορεία των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ο κ. Θεοχάρης θα συναντηθεί επίσης με την ηγεσία της U.S. International Development Finance Corporation (DFC) και της EXIM Bank, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε επενδυτικά και χρηματοδοτικά έργα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, τέλος, συναντήσεις με επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες ελληνικών συμφερόντων στις ΗΠΑ.