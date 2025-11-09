Επικοινωνία Μ. Χαρακόπουλου με Κ. Τσιάρα για τις εκκρεμείς πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων

Οι εκκρεμείς πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικοινωνίας του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λαρίσης, Μάξιμου Χαρακόπουλου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με αντιπροσωπεία του Αγροτικού Συλλόγου του πρώην Δήμου Πλατυκάμπου για τα επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς της περιοχής.

Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου, στην πρόσφατη πληρωμή για τα φερτά υλικά υπήρξαν παραγωγοί οι οποίοι δεν πληρώθηκαν, παρότι δεν είχαν πρόβλημα στην δήλωση ΟΣΔΕ του 2024, και ζήτησαν να υπάρξουν άμεσα διορθωτικές ενέργειες με συμπληρωματική πληρωμή. Επίσης, ζέον θέμα για τους αγρότες της περιοχής τους είναι η πληρωμή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου για πολυετείς καλλιέργειες - δένδρα, μηδική και ρίγανη - που επλήγησαν από τον Daniel, καθώς και οι εκκρεμότητες με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης και του Μέτρου 23.

Επίσης, επέμειναν στην αναγκαιότητα αποζημίωσης των αγροτών που καλλιέργησαν ζωοτροφές, καθώς η εξάπλωση της ευλογιάς προκάλεσε αδυναμία πώλησης της μηδικής σε κτηνοτρόφους, εγκατάλειψη της καλλιέργειας και συνεπώς μεγάλη απώλεια εισοδήματος.

Παράλληλα, ο Μ. Χαρακόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις στα θέματα που τέθηκαν και να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα των πολυαναμενόμενων από τους αγρότες πληρωμών.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος υπουργός, παρά τα πρωτοφανή προβλήματα, η αρχή των πληρωμών έγινε με τα φερτά υλικά και θα διερευνηθεί άμεσα το θέμα για όσους δεν πληρώθηκαν.

Επιπλέον, προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται αγώνας δρόμου για να πληρωθεί η βασική ενίσχυση και το Μέτρο 23 μέχρι τα τέλη του μήνα. Για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των καλλιεργειών για ζωοτροφές, ανέφερε ότι το θέμα επεξεργάζεται αρμόδια επιστημονική επιτροπή του υπουργείου, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένει για περαιτέρω ενέργειες.

Σε δήλωσή του, μετά τη συνάντηση, ο Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ υπογράμμισε ότι «η συσσώρευση των προβλημάτων που προκύπτουν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά έχουν στερήσει σημαντικό μέρος από το εισόδημα στην πρωτογενή παραγωγή και η δύσκολη οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του δήμου Κιλελέρ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί στον κάμπο. Η αναγκαιότητα για ρευστότητα είναι άμεση και οι ενέργειες για τις πληρωμές που εκκρεμούν πρέπει να τελεσφορήσουν. Ειδάλλως και η προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αδικείται και οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής δεν μπορούν να βγουν από την οικονομική τους δυσχέρεια».