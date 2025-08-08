Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη με Ρούμπιο για διμερείς σχέσεις, Λιβύη, μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών και την απομάκρυνση κάθε ξένης παρέμβασης από τη χώρα. Τέθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου ως προς την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Η συνομιλία ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων για τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στις κρίσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.