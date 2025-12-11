Politico, AP, Bloomberg

Διθυραμβικά είναι τα σχόλια των ξένων Μέσων Ενημέρωσης για τη χώρα μας μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερράκη για τη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup.

«Από το Grexit στον πρόεδρο του Eurogroup: η ιστορία της ανάκαμψης της Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico, τονίζοντας ότι «σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, αφού μείωσε δραματικά το χρέος της σε περίπου 147% του ΑΕΠ της — αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη».

Και συνεχίζει αναφέροντας ότι «λίγοι διπλωμάτες περίμεναν αρχικά ότι ο 42χρονος θα κέρδιζε τον αγώνα για την ηγεσία του Eurogroup μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Paschal Donohoe τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος Van Peteghem μπορούσε να υπερηφανεύεται για τη μεγαλύτερη εμπειρία του και απολάμβανε μεγάλο σεβασμό εντός της Ευρωζώνης, γεγονός που τον έθετε ως τον αρχικό φαβορί για τη νίκη.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να υποστηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την αξία των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του Van Peteghem.

Από την πλευρά του, το AP αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα ήταν αδιανόητη πριν από 10 χρόνια, όταν η χώρα βρισκόταν σε μια βαθιά οικονομική κρίση που σχεδόν την οδήγησε στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Και προσθέτει ότι η Ελλάδα, η οικονομικά περιθωριοποιημένη χώρα της Ευρώπης έχει μετατραπεί σε μία από τις χώρες με τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις. Όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει τα ομόλογά της στην επενδυτική βαθμίδα, ενώ ήταν μία από τις έξι χώρες μέλη της ΕΕ που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2024.

Φέτος, τα έσοδα του κράτους έχουν ξεπεράσει τους στόχους μέχρι τον Αύγουστο. Η οικονομία έχει αποδώσει αρκετά καλά, ώστε ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,88 δισεκατομμύρια δολάρια) τον Σεπτέμβριο.

Το Bloomberg αναφέρει ότι ο Πιερρακάκης κατέκτησε μία από τις κορυφαίες οικονομικές θέσεις στην Ευρωζώνη, κάτι που αποτελεί πρωτιά για τη χώρα που στο παρελθόν βρισκόταν σε κρίση. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Ο Έλληνας υπουργός έχει ήδη δώσει ένα στίγμα των προτεραιοτήτων του στη νέα του θέση. Σε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα, επικεντρώθηκε στην ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στο ψηφιακό ευρώ και στην τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, αλλά και γενικότερα στη θωράκιση των οικονομικών θεμελίων της ηπείρου.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών και έχει καλέσει για τη δημιουργία ''ευρωπαϊκών πρωταθλητών''. Θεωρεί ότι αυτό αποτελεί βασικό βήμα για την υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων.

Έχει επίσης υποστηρίξει αντίστοιχες κινήσεις και εντός της Ελλάδας, χαιρετίζοντας την εξαγορά του διαχειριστή της ελληνικής χρηματαγοράς από την Euronext τον περασμένο μήνα.