Ελ. Ζαρούλια: Παραδόθηκε στην αστυνομία και οδηγείται στη φυλακή
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
12/03/2026 • 12:37
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο Αστυνομικό Τμήμα της Πεύκης παρουσιάστηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια, η οποία καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε κάθειρξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η κ. Ζαρούλια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Αστυνομικό Τμήμα αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.

Η Ελένη Ζαρούλια από 6 χρόνια κάθειρξης σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι τρεις άλλοτε συνάδελφοι της στη Βουλή καταδικάστηκαν από 6 χρόνια κάθειρξης σε 5 χρόνια φυλάκισης.

Η πρώην βουλευτής είναι η μόνη που μειώθηκε η ποινή της, χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό και είναι μεταξύ των τεσσάρων κατηγορουμένων που δεν κρατήθηκαν ούτε μια ημέρα για την υπόθεση.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΦΥΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ
