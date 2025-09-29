Εκδήλωση μνήμης με το Israel-Greece Friendship Association: Η φωνή της αλληλεγγύης απέναντι στη Χαμάς

Εκδήλωση-συγκέντρωση μπροστά από την ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα, αφιερωμένη στα θύματα και στους επιζώντες της τρομοκρατικής επίθεσης από την Χαμάς, διοργανώνει η οργάνωση Israel-Greece Friendship Association την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 17:00.

Πιο αναλυτικά:

Η οργάνωση Israel-Greece Friendship Association την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 17:00, θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση-συγκέντρωση μπροστά από την ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα, αφιερωμένη στα θύματα και στους επιζώντες της φρικιαστικής τρομοκρατικής επίθεσης από την Χαμάς που στιγμάτισε το μουσικό φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Η εκδήλωση αυτή έχει σαν στόχο να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων, να σταθεί δίπλα στους επιζώντες, και να στείλει ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη τερματισμού της βίας, παράδοσης των όπλων από τη Χαμάς και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται σε αντίθεση με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η αλληλεγγύη και η ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή τρομοκρατίας είναι θεμέλια της ειρήνης και της ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, η οργάνωση Israel-Greece Friendship Association υπογραμμίζει ότι οι οργανώσεις που καταφεύγουν στη βία οφείλουν να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αποσύρουν τα όπλα και να επιτρέψουν την απελευθέρωση των ομήρων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και ενισχύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος Δ.Σ - Κοσμάς Πεντάκαλος

Γενικός Γραμματέας - Νίκος Κοσμόπουλος