Δούκας μετά τη συνάντηση με Δένδια: Η ευθύνη του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη

Με ανάρτησή του στο Facebook την Πέμπτη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αποφάσισε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη σχετικά με τη συντήρηση του Άγνωστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του στο Facebook επανέλαβε ότι «η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» και ευχήθηκε «καλή τύχη».

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων

Κατά τα λοιπά, όπως ανέφεραν νωρίτερα οι πληροφορίες, αντικείμενο των συναντήσεων ήταν οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα του μνημείου, αλλά και τη φύλαξή του, και ήταν διερευνητικού χαρακτήρα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η συνάντηση Δένδια - Δούκα εντάχθηκε στο πλαίσιο της ψηφισμένης τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στόχος της συζήτησης του κ. Δένδια με τον δήμαρχο Αθηναίων ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση της μέριμνας για τον χώρο υψηλού συμβολισμού στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «εγώ αυτό το οποίο αναμένω από το Υπουργείο είναι να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

«Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω», είπε ο κ. Μητσοτάκης την Τρίτη στη Βουλή πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας.