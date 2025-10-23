Συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοΐδη για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Διαδοχικές συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε, το πρωί της Πέμπτης, μετά τις 09:00, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με θέμα την καθαριότητα και τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, μόλις ένα 24ωρο μετά την ψήφιση της τροπολογίας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αντικείμενο των συναντήσεων ήταν οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα του μνημείου, αλλά και τη φύλαξή του, και ήταν διερευνητικού χαρακτήρα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η συνάντηση Δένδια - Δούκα εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφισμένης τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στόχος της συζήτησης του κ. Δένδια με τον δήμαρχο Αθηναίων ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση της μέριμνας για τον χώρο υψηλού συμβολισμού στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «εγώ αυτό το οποίο αναμένω από το Υπουργείο είναι να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

«Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω», είπε ο κ. Μητσοτάκης την Τρίτη στη Βουλή πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας.