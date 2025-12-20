Δ. Μιχαηλίδου: Οι νέοι στο επίκεντρο της Ελλάδας του αύριο - Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 ανακηρύχθηκε η Θέρμη

Η Θέρμη ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026», αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τη Λάρισα, η οποία κατείχε τον τίτλο για το 2025.

Ο θεσμός, που υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναδεικνύει τις πόλεις που επενδύουν ουσιαστικά στη συμμετοχή των νέων, δημιουργώντας δομές έκφρασης, διαβούλευσης και κοινωνικής δράσης. Πρόκειται για ένα θεσμό που δεν λειτουργεί συμβολικά, αλλά δημιουργεί πραγματικές δυνατότητες συνδιαμόρφωσης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο -- μια παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας που εξελίσσεται πλέον σε δυναμικό εθνικό εργαλείο πολιτικής.

Στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η ηγεσία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υποδέχθηκε, νέους από όλη τη χώρα: εκπροσώπους Δημοτικών Συμβουλίων Νέων από 13 διαφορετικούς δήμους.

Στο πλαίσιο του θεσμού, συνολικά 13 δήμοι υπέβαλαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εξετάζοντας την ποιότητα του σχεδιασμού, τον βαθμό συμμετοχής των νέων και την επιχειρησιακή ικανότητα κάθε Δήμου, επέλεξε για την τελική φάση πέντε Δήμους: Αγρίνιο, Ιωάννινα, Θέρμο, Καλαμάτα και Θέρμη.

Η Θέρμη αναδείχθηκε πρώτη, παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο και ταυτόχρονα ρεαλιστικό σχέδιο, που συνδέει τη συμμετοχή των νέων με την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την καινοτομία.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, αφού συνεχάρη όλα τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων της χώρας για τις πρωτοβουλίες τους, τόνισε: «Η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι ένας ζωντανός θεσμός συμμετοχής και πράξης. Δημιουργήθηκε για να δώσει στους νέους ουσιαστικό ρόλο στα κοινά και να προσφέρει στις πόλεις ένα πεδίο δράσης για ιδέες που εμπνέουν και αλλάζουν την καθημερινότητα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η φωνή των νέων δεν είναι διακοσμητική -- είναι δύναμη αλλαγής. Επενδύουμε στη συμμετοχή, ενισχύουμε τη δημοκρατία στην πράξη και χτίζουμε το μέλλον με τους νέους μπροστά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους Δήμους που συμμετείχαν και ιδιαίτερα στη Θέρμη για το πνεύμα συλλογικότητας και την ποιότητα της πρότασής της».

Ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι «ο θεσμός αυτός δεν είναι απλώς ένας τίτλος· είναι μια πολιτική ελευθερίας που δίνει χώρο στους νέους να εκφραστούν και να προτείνουν λύσεις», ενώ η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής Μαρία Αντωνίου, αφού συνεχάρη την υπουργό, δήλωσε ότι «τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις "σηκώνουν" τα παιδιά μας από τα κινητά. Αυτό αποτελεί και το πρώτο θετικό αποτύπωμα μιας τέτοιας δράσης. Χαίρομαι που η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από τόσους Δήμους και κυρίως από Δήμους απομακρυσμένους από την Αθήνα».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Η ανακήρυξη του Δήμου Θέρμης ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία επτά χρόνια στη συμμετοχή των νέων. Από το 2019 επενδύουμε σε ένα ενεργό Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, που προτείνει, συζητά και διαμορφώνει πολιτικές. Η διάκριση αυτή είναι τιμή και ευθύνη. Στόχος μας είναι το 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Θέλουμε η εμπειρία αυτή να αποτελέσει μοντέλο για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση».

Η εκδήλωση για την ανακήρυξη του Δήμου Θέρμης σε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026» πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, της υφυπουργού για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έλενας Ράπτη, των Γενικών Γραμματέων Κωνσταντίνου Γλούμη-Ατσαλάκη και Κατερίνας Πατσογιάννη, του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, της προέδρου της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής Μαρίας Αντωνίου, καθώς και εκπροσώπων δήμων, φορέων νεολαίας και μελών Δημοτικών Συμβουλίων Νέων από όλη την Ελλάδα.