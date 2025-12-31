Δ. Μιχαηλίδου: Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση είναι επένδυση στο μέλλον των παιδιών

Τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών με αναπηρία, αναπτυξιακές δυσκολίες ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους, καθώς και στις οικογένειές τους, ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσβαση σε οργανωμένες, εξειδικευμένες υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης, με έμφαση στην έγκαιρη υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από 14 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025, 2.487 αιτήσεις κρίθηκαν πλήρεις και προχωρούν στη λήψη voucher.

Τα voucher αφορούν την κάλυψη οργανωμένων υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης, όπως θεραπευτικά προγράμματα, υποστηρικτικές συνεδρίες και οικογενειοκεντρικές παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, υπό την εποπτεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Η αξία τοποθέτησης (voucher) ανά παιδί ορίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες βαθμίδες συμμετοχής, με στόχο την κάλυψη συνεδριών πρώιμης παρέμβασης στον φυσικό χώρο του παιδιού ή/και σε πιστοποιημένες δομές και συγκεκριμένα:

οκτακόσια (800) ευρώ ανά μήνα για 20 συνεδρίες

εξακόσια (600) ευρώ ανά μήνα για 15 συνεδρίες ή

τετρακόσια (400) ευρώ ανά μήνα για 10 συνεδρίες.

«Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση αποτελεί επένδυση στο μέλλον των παιδιών και στη στήριξη των οικογενειών τους. Με τα σημερινά αποτελέσματα διασφαλίζουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, στο σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Οι γονείς και κηδεμόνες που επιλέχθηκαν για να λάβουν voucher, θα ενημερωθούν για τον τρόπο απόδοσής τους και την ενεργοποίησή τους μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των παρόχων, δηλαδή μετά τις 12.01.2026.