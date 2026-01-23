Δ. Κούβελας: Ζητάει επιπλέον κοινωνικά και φορολογικά κίνητρα για τους τρίτεκνους

Προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει, τόσο κοινοβουλευτικά όσο και προς τον πρωθυπουργό, για την ενίσχυση της οικογένειας επανέλαβε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Δημήτρης Κούβελας, από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των βασικών ρυθμίσεων, του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης μίλησε για διεύρυνση κοινωνικών και φορολογικών κινήτρων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, επιπλέον διευκολύνσεις μετεγγραφών φοιτητών, συνυπηρέτηση γονέων στο Δημόσιο.

«Θα επιμένω με κάθε ευκαιρία, καταθέτοντας συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για ακόμη πιο ολοκληρωμένη πολιτική στήριξης της οικογένειας. Με επίκαιρη ερώτησή μου, ζήτησα να ισχύσει και για τις τρίτεκνες οικογένειες το μειωμένο εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες. Ευτυχώς, είναι στα σκαριά το ειδικό τιμολόγιο Νερού για τους τρίτεκνους από την ΕΥΑΘ», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κούβελας.

Πρότεινε η φορολογική και κοινωνική πολιτική «να γίνει ακόμη πιο γενναία και πιο στοχευμένη». Επανέλαβε τη σημασία μέτρων όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και του φόρου πολυτελείας για οχήματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, οι εκπτώσεις σε εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών και σε δημόσιους οργανισμούς αλλά και η ενεργός συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

«Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για δημογραφική πολιτική, τότε οφείλουμε να την διαχειριζόμαστε ως εθνική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άρθρο 14, το οποίο αφορά προσλήψεις τριτέκνων μέσω ΑΣΕΠ, χαρακτηρίζοντάς το ως μια διάταξη με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα. Όπως τόνισε, «το δημογραφικό δεν είναι στατιστικό ζήτημα, αλλά ζήτημα εθνικής επιβίωσης», επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες που συμβάλλουν στη δημογραφική ανθεκτικότητα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στάθηκε στη σημασία ενός λειτουργικού κράτους που στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και επενδύει στην κοινωνική συνοχή.

Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως ένα συνεκτικό θεσμικό βήμα που αντιμετωπίζει υπαρκτές παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης, ενισχύει τη διαφάνεια και απλοποιεί διαδικασίες, με ιδιαίτερη αναφορά στις ρυθμίσεις για την κινητικότητα προσωπικού, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη λειτουργία των Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών.

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, ο κ. Κούβελας σημείωσε ότι στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με διαφανή διαχείριση των πόρων και ουσιαστική στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης των δήμων σε προσωπικό και μέσα.

Ο Δημήτρης Κούβελας επεσήμανε επίσης ότι «η μεταρρύθμιση του κράτους δεν μπορεί να αποκοπεί από την κοινωνία και την οικογένεια» και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για μια ολοκληρωμένη και μόνιμη πολιτική στήριξης του δημογραφικού μέλλοντος της χώρας.