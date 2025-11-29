Δ. Κιρμικίρογλου: Οι Έλληνες της διασποράς είναι οι πρεσβευτές της νέας, ισχυρής, εξωστρεφούς Ελλάδας

Στο 2ο Συμπόσιο Νέων της Ελληνικής Διασποράς «Αλήθεια, Εικόνα και Ταυτότητα: Μιντιακές αφηγήσεις για τη σύγχρονη Ελλάδα» συμμετείχε ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου ως συντονιστής της ενότητας «Αλήθεια, Εικόνα και Ταυτότητα: Μιντιακές αφηγήσεις για τη σύγχρονη Ελλάδα».

Το συμπόσιο διοργάνωσε η γενική γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν τέσσερις νέοι Έλληνες της διασποράς από τέσσερις ηπείρους: η Navjot Kaur Bajwa από την Αυστραλία, η Irini Constantinidou Mascarenhas από τη Βραζιλία, ο Γιώργος Λάτσος από την Ελβετία και η Antigone Giannoula Siomos από τις ΗΠΑ — νέοι που μεγαλώνουν μακριά αλλά δεν απομακρύνονται από την Ελλάδα.

Ο κ. Κιρμικίρογλου, στην εισήγησή του, υπενθύμισε ότι η κυρίαρχη αφήγηση για την Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία ήταν αυτή του «μαύρου προβάτου της Ευρώπης» και του «μεγάλου ασθενούς της ευρωπαϊκής οικονομίας». Σήμερα, είπε, χάρη στις μεταρρυθμίσεις και τις συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η πραγματικότητα έχει αλλάξει ριζικά: η Ελλάδα κατατάσσεται στις κορυφαίες οικονομίες παγκοσμίως σε ρυθμούς ανάπτυξης σύμφωνα με τον Economist, έχει επιστρέψει σε επενδυτική βαθμίδα και υποδέχτηκε πάνω από 40 εκατομμύρια τουρίστες το 2024. Ωστόσο, στερεοτυπικές αντιλήψεις για την εικόνα της Ελλάδας εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα.

«Οι Έλληνες της διασποράς είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της νέας, ισχυρής και εξωστρεφούς Ελλάδας. Κρατούν ζωντανή την ιστορία και την ταυτότητά μας, ενώ ταυτόχρονα χτίζουν γέφυρες συνεργασίας και ανοίγουν δρόμους για την ελληνική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την επιστημονική κοινότητα σε κάθε γωνιά του κόσμου», τόνισε ο γενικός γραμματέας.

Ο κ. Κιρμικίρογλου ζήτησε από τους νέους ομιλητές να προτείνουν ένα hashtag που θα περιγράφει τη σύγχρονη Ελλάδα. Οι απαντήσεις τους ήταν: αγάπη, πολιτισμός, γλώσσα, ελληνικός τρόπος ζωής — έννοιες που αντανακλούν, όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, τη βαθύτερη σύνδεση της νέας γενιάς με την Ελλάδα και αποτελούν τη βάση για μια νέα, αυθεντική αφήγηση της ελληνικής ταυτότητας.

Η συζήτηση, όπως αναφέρεται, κατέληξε στο συμπέρασμα: την ανάγκη για ένα νέο branding της Ελλάδας που θα αναδύεται μέσα από τις αυθεντικές αφηγήσεις των νέων και της διασποράς — μια εικόνα που θα φέρει τη σφραγίδα της νέας γενιάς Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.