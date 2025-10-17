Δ. Καιρίδης για Βελόπουλο: Δεν είναι Ελληνική Λύση, είναι γερμανική λύση

«Ο κ. Βελόπουλος δεν έχει πολιτικό λόγο, δεν προτείνει λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ειδικεύεται στην κατεδάφιση του πολιτικού συστήματος», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 με αφορμή τη χθεσινή επίθεση που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλο στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Είναι στη Βουλή και τον έχει στείλει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού για να υβρίζει, να χυδαιολογεί, να ειρωνεύεται, να απειλεί και να εξευτελίσει. Αυτός είναι, γνωστός είναι, δεν νομίζω ότι εκπλήσσει κανέναν. Δεν είναι και η πρώτη φορά που το έχει κάνει και δεν είναι και ο μόνος», προσέθεσε. «Η αλήθεια είναι την τελευταία δεκαετία με την κρίση είχαμε πολλούς τέτοιους στη Βουλή. Το πρόβλημα δεν είναι ο Βελόπουλος, το πρόβλημα είναι οι ψηφοφόροι που στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους στη Βουλή».

Εν συνεχεία, σχολίασε πως ο κ. Βελόπουλος «θυμίζει μούτες του Σεφερλή».

«Εγώ έθεσα ένα πολιτικό ερώτημα, στο οποίο θα επιμείνω: δεν μπορείς να παριστάνεις τον πατριώτη, να κατηγορείς τους πολιτικούς σου αντιπάλους ότι δεν είναι πατριώτες και να έχεις τα λεφτά σου στη Γερμανία. Το κόμμα σου λέγεται Ελληνική Λύση κι αυτό που του είπα εγώ είναι αν λέγεται Γερμανική Λύση. Είναι «Γερμανική Λύση» για τις τράπεζες τις γερμανικές και για την οικονομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τις καταθέσεις μας, έχει ανάγκη τις οικονομίες μας και έχει ανάγκη τις επενδύσεις μας».

Όπως σημείωσε ο κ. Καιρίδης, ούτε και ο ίδιος κατάλαβε εκείνη την ώρα τι είπε, «αλλιώς θα γινόμασταν Κούγκι μέσα στην Ολομέλεια».

«Δυστυχώς από την εποχή της Χρυσής Αυγής έχουμε κομματικά μορφώματα που δεν έχουν προτάσεις και λύσεις, με έναν μόνο στόχο: να βρίσουν. Εκφράζουν έναν άλογο θυμό ενός λούμπεν κομματιού της κοινωνίας. Η χυδαιότητα του Διαδικτύου έρχεται στη Βουλή; Δεν είμαστε η μόνη χώρα με τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη, αλλά συνήθως πρωταγωνιστής εδώ είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος», κατέληξε.