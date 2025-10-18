CNN, Washington Post

Φρένο στην παραχώρηση των πολυπόθητων για την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως φάνηκε από την συνάντηση του με τον Ουκρανό ομόλογό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος προτίμησε την διπλωματική οδό δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο μάλλον ξέρει, ακόμη και αν και δεν το παραδέχθηκε ευθέως, ότι η απειλή των Tomahawk είναι αυτή που κινητοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο να κάτσει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου.

«Δεν ξέρω αν αυτό τον φέρνει (τον Πούτιν). Νομίζω πως απλώς θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό είναι όλο. Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς τον φέρνει. Σίγουρα, η απειλή είναι ισχυρή», δήλωσε ο Τραμπ.

Από την άλλη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε με άδεια χέρια από τον Λευκό οίκο, αναγνωρίζει την ισχύ των πυραύλων Tomahawk τόσο στο πεδίο των μαχών, όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

«Νομίζω ότι η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, πραγματικά φοβάται, γιατί είναι ένα ισχυρό όπλο και ξέρουν τι έχουμε, τι είδους όπλα έχουμε στην παραγωγή μας, και καταλαβαίνουν τον συνδυασμό με τους Tomahawk», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

O «ρεαλιστής» Ουκρανός και η κοινή διαπίστωση

«Πρέπει να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε χθες στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να συναφθεί συμφωνία.

«Όχι άλλοι σκοτωμοί, όχι άλλος Θάνατος, όχι άλλη δαπάνη τεράστιων και δυσβάσταχτων χρηματικών ποσών», συνέχισε.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ από τους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι συμφώνησε: «Ο πρόεδρος έχει δίκιο και πρέπει να σταματήσουμε εκεί όπου βρισκόμαστε. Είναι σημαντικό να σταματήσουμε εκεί όπου βρισκόμαστε και να μιλήσουμε».

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν, και μεταξύ μας, αυτό έχει να κάνει με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Όλα τα βλέμματα στην Βουδαπέστη

Για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει εναλλακτική πέραν της άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Το κλίμα με τον Ρώσο πρόεδρο φαίνεται να έχει ομαλοποιηθεί με φόντο την επικείμενη συνάντηση των δύο ανδρών σε περίπου δύο εβδομάδες, αν και αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κύριου Τραμπ πως του έχει τύχει πολλές φορές να τον εξαπατήσουν εννοώντας εμμέσως πλην σαφώς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Όλη μου τη ζωή με έχουν εκμεταλλευτεί οι καλύτεροι, αλλά τα κατάφερα πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα πάντως, την αναγνώριση του Τραμπ ως τον πλέον κατάλληλο για να φέρει την ειρήνη στον αιματηρό ρωσσοουκρανικό πόλεμο δήλωσε ανοιχτά ο Φιλανδός πρόεδρος.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον πρόεδρο Ζελένσκι, την ομάδα του και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να αναγκάσει τον πρόεδρο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Αλεξάντερ Στουμπ.



Όλα τα μάτια πια στρέφονται στη Βουδαπέστη και στη σύνοδο κορυφής Ντόναλτ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πουτιν.

Ωστόσο το καλάθι φαίνεται να είναι μικρό μετά την συνάντηση της Αλάσκας για την οποία νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως. Οι Financial Times αποκαλύπτουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δυσανασχετήσει με τις ιστορικές αναφορές του Βλαντίμιρ Πούτιν σε σημείο να υψώσει τη φωνή του και να ακυρώσει ακόμη και το προγραμματισμένο γεύμα.

Washington Post: Με ένα τηλεφώνημα ο Πούτιν φαίνεται να αλλάζει ξανά τη γνώμη του Τραμπ για τους Tomahawk

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το τηλεφώνημα του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν καταλυτικό ώστε να πειστεί σε αλλαγή στάσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να αποκατέστησε τη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την τηλεφωνική κλήση που είχαν οι δύο άνδρες λίγο πριν από τη κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία προοριζόταν να περιλαμβάνει συζητήσεις για την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών νέων όπλων μακρού βεληνεκούς.

Μέχρι την τηλεφωνική κλήση της Πέμπτης, ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να ενισχύσει το οπλοστάσιο και τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας με πυραύλους cruise Tomahawk. Όμως μετά από αυτήν και τη μετέπειτα συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ υποβάθμισε κάθε συζήτηση για τους πυραύλους και εστίασε αντ’ αυτού σε ακόμη μια Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στην Βουδαπέστη.

Ήταν η πιο πρόσφατη μεταστροφή στις θέσεις του Τραμπ για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που συχνά αλλάζουν μετά από επαφή με τον Πούτιν, ο οποίος έχει δείξει μεγάλη ικανότητα στο να πείθει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την δική του οπτική της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει πετύχει να αποτρέψει τον Τραμπ από το να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις - ή να στείλει πιο ισχυρά όπλα στην Ουκρανία - διατηρώντας συνεχώς ανοιχτή την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις επιθέσεις της.

Αντί για νέα υποστήριξη στην Ουκρανία ή κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν - ένα «δώρο» για τον Ρώσο ηγέτη. Δεν έγινε καμία αναφορά στο να περιορίσει η Ρωσία τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της υποδομής ενέργειας της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Με παρόμοιο τρόπο, μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ο Τραμπ εγκατέλειψε την πίεση προς τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός και η Μόσχα ενέτεινε τις επιθέσεις της, ενώ ο Πούτιν αγνοούσε τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να συναντηθεί με τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ την Παρασκευή αγνόησε τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν προσπαθούσε και πάλι να κερδίσει χρόνο.

Καταλόγισε τη συνέχιση των μαχών όχι στην άρνηση του Πούτιν να προσφέρει παραχωρήσεις, αλλά στο «κακό αίμα» μεταξύ των Ρώσων και Ουκρανών ηγετών, προφανώς κατηγορώντας και τις δύο πλευρές για το «μίσος που τρέφουν η μία για την άλλη».

Παραμένει ασαφές ποιες προτάσεις μπορεί να έχει κάνει ο Πούτιν για να πείσει τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να επιτύχει μια ειρηνευτική πρόοδο με μια συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ δεν έδωσε κανένα στοιχείο όταν απαντούσε σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης μαζί με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, απλώς δηλώνοντας την πεποίθησή του ότι «νομίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο», ένα μότο που επαναλαμβάνει εδώ και μήνες ενώ ο Πούτιν καθυστερεί τις εξελίξεις.

Ανάλυση CNN: Τα καλά νέα για την Ουκρανία και το «δώρο» που δεν ήρθε

Το CNN παραθέτει ακόμα μια προσέγγιση στο ζήτημα καθώς «στα καλά νέα» καταγράφεται ότι η σχέση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αναμφισβήτητα βελτιωθεί, αλλά το πραγματικό «έπαθλο» που επιδιώκει το Κίεβο φαίνεται να είναι, προς το παρόν, άπιαστο.

Τα καλά νέα

Μεταξύ των κολακευτικών σχολίων και της πεποίθησης ότι μια αόριστη ειρήνη είναι κοντά, υπήρχαν και κάποια καλά νέα για την Ουκρανία.

Ακόμη και η τελική δήλωση του Τραμπ για το θέμα ότι «πρέπει να σταματήσουν (σ.σ. Οι Ρώσοι) εκεί που βρίσκονται» – μια εκεχειρία κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, είναι κάτι που το Κίεβο μπορεί να ανεχτεί.

«Μια στο καρφί, μια στο πέταλο», ο Τραμπ

Ο Τραμπ εξήρε τις αρετές των Tomahawk, η προμήθεια των οποίων, όπως είπε, ήταν το θέμα της συνάντησής του με τον Ζελένσκι.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπονόμευσε την ίδια του την απειλή, καθιστώντας αμέσως σαφή τη φύση της συμφωνίας. «Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τα Tomahawk», σχολίασε ο Τραμπ.

Γιατί δεν δίνει τους Tomahawk

Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν το απόθεμα για να παρέχουν τους «χιλιάδες» Tomahawk που ο Τραμπ είπε ότι αστειεύτηκε με τον Πούτιν την Πέμπτη ότι μπορεί να δώσει στην Ουκρανία.

Επίσης, είναι εξαιρετικά ακριβοί. Αν τα χρησιμοποιούσε, το Κίεβο θα έπρεπε να χτυπήσει στόχους που να αξίζουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια που κοστίζει κάθε Tomahawk – κάτι που σημαίνει να χτυπήσει σοβαρές στρατιωτικές ή κυβερνητικές υποδομές, κάτι για το οποίο ο Τραμπ θα έβαζε βέτο.

Τι γίνεται στο στρατιωτικό και διπλωματικό πεδίο

Μπορεί ο Πούτιν να αντέξει να πολεμά όλο το χειμώνα, την άνοιξη και το τέταρτο καλοκαίρι, για να επιδιώξει και πάλι όλο και πιο μινιμαλιστικούς στόχους;

Η έλλειψη φυσικού αερίου λόγω των ουκρανικών επιθέσεων, η αύξηση του πληθωρισμού, οι ασταθείς πληρωμές για τους νέους στρατιώτες και η συνεχής αποτυχία της Μόσχας να επιτύχει μια πραγματική σημαντική πρόοδο, υποδηλώνουν ότι δεν μπορεί.

Οι πρόσφατες αλλαγές δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές για τον Πούτιν. Ναι, η Κίνα εξακολουθεί να τον υποστηρίζει, αλλά η Ινδία σίγουρα πληρώνει το τίμημα των δευτερευουσών κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Το σχέδιο της Ρωσίας εξαρτάται από μια στρατιωτική νίκη. Ο Πούτιν δεν το έχει επιτύχει ακόμα.