Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, μεταξύ του προέδρου της ΕΛ.ΛΥ Κυριάκου Βελόπουλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική.

Η επίθεση και οι κατηγορίες του κ. Βελόπουλου προς την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και η αναφορά του σε «πατριώτες φερετζέ», προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κ. Καιρίδη.

«Αν είσαι πατριώτης φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία», φώναξε από τα έδρανα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, με τον κ. Βελόπουλο να αντιτείνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει, ενώ τον χαρακτήρισε «χρήσιμο ανόητο».

«Βρε καημένο παιδί, δεν θα ξαναγίνεις ξανά υπουργός, θα γίνουν εκλογές και δεν θα γίνεις ούτε βουλευτής», ανάφερε ο κ. Βελόπουλος, προκαλώντας νέα αντίδραση του κ. Καιρίδη..

Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Όλγα Γεροβασίλη, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τορπιλίζεται η συζήτηση που αφορά την εξωτερική πολιτική με άλλα θέματα και πρόσθεσε ότι «όποιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί να βγει από την αίθουσα».

«Αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω να τον βάλω εγώ», σχολίασε ο κ. Βελόπουλος εξαπολύοντας προσωπικές αιχμές κατά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ που συνέχισε να διαμαρτύρεται.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και το χυδαίο λόγο του κ. Βελόπουλου. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις και σε μένα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο κ. Βελόπουλος θεωρεί μόνο τον εαυτό του πατριώτη και μας αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Δεν μπορεί κανείς πολιτικός αρχηγός να προσβάλει κανέναν. Ο λαός ζητάει λύσεις, όχι κούφια λόγια και πομφόλυγες» δήλωσε αμέσως μετά το επεισόδιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Καιρίδης, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει προσωπικές αιχμές που άφησε εναντίον του.

«Είναι γνωστός ο άνδρας και ο χαρακτήρας του. Χυδαιολογεί. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις που δεν περιποιούν τιμή για το ελληνικό κοινοβούλιο», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.