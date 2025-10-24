Δ. Αβραμόπουλος για το μέλλον της Μεσογείου: Πρέπει να ξαναβρεί την αποστολή της ως γέφυρα και όχι ως σύνορο

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην Ευρωπαίος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, συμμετείχε σήμερα σε διεθνές φόρουμ με τίτλο «Σκεπτόμενοι το μέλλον: από την Ιταλία στην Μεσόγειο», το οποίο διοργανώθηκε στην Νάπολη από την ιταλική εφημερίδα Il Mattino, σε συνεργασία με το ίδρυμα Med- Or και με το πανεπιστήμιο της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου, Federico II.

Τις εργασίες του Φόρουμ χαιρέτισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην συμμετοχή καθηγητών από τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, διευθύνοντες συμβούλους ιταλικών και ευρωπαϊκών εταιριών και πολιτικές προσωπικότητες από την Μέση Ανατολή και από χώρες της Ευρώπης.

Στην παρέμβασή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στην σημασία της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και υπογράμμισε, μεταξύ των άλλων, ότι «η Μεσόγειος οφείλει να ξαναβρεί την αποστολή της, ως γέφυρα και όχι ως σύνορο, σε έναν κοινό χώρο όπου η γεωγραφία γίνεται πηγή συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης».

«Με την θέσπιση ενός συστήματος ασφαλείας βασισμένου σε κανόνες, με την προώθηση της ενεργειακής αλληλεξάρτησης και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ αφρικανικών και ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας, η περιοχή μπορεί να εδραιώσει σταθερότητα και ισορροπία. Η μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτική εταιρικής σχέσης και όχι ως κρίση, με νόμιμες οδούς, ανθρωπιστική προστασία και επενδύσεις σε ευκαιρίες και ανάπτυξη», πρόσθεσε ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος.

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο, τέλος, «μια Ατζέντα Μεσογειακής Ανθεκτικότητας για το κλίμα, το νερό και την γαλάζια οικονομία, μπορεί να ενώσει και πάλι την Μεσόγειο, ως κόμβο σταθερότητας και κοινής ευημερίας».