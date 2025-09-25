Β.Σπανάκης: Έχουμε ξεκάθαρη κυβερνητική πρόταση και αυτή υπηρετούμε

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σταθερή εθνική γραμμή και έχει κάνει σημαντικά βήματα στην εξωτερική πολιτική τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 και υπογράμμισε πως η διαφορά της ΝΔ με τα άλλα κόμματα είναι ότι «εμείς έχουμε ξεκάθαρη κυβερνητική πρόταση».

Για τα Τέμπη ξεκαθάρισε πως πλέον τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη Δικαιοσύνη, ναι ή όχι; Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα: Εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη, τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και είμαστε σίγουροι ότι θα πέσει άπλετο φως».

Κληθείς, δε, να σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη που προηγήθηκε σε ένα από τα τηλεοπτικά πάνελ (στο OPEN), ο κ. Σπανάκης μίλησε για «αντιπολίτευση ευκαιριακού τύπου» και τόνισε πως «τα μέτρα Ανδρουλάκη είναι «μέτρα φόρων και τριών νέων ΕΝΦΙΑ».

Σχετικά τέλος, με το ενδεχόμενο κλήτευσης στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ο κ. Σπανάκης επεσήμανε κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα: «Δεν υπάρχει θέμα κλητεύσεως του κ. Μυλωνάκη. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό, ουσιαστικό, πρακτικό θέμα για τον κ. Μυλωνάκη. Δεν υπάρχουν στοιχεία που πρέπει ο κ. Μυλωνάκης να κληθεί».

Για τα Τέμπη:

«Για έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, τα λόγια είναι περιττά. Όμως εδώ το θέμα είναι νομικό, είναι κάτι διαφορετικό και έχει να κάνει καθαρά με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. 'Αρα, όποιος πολιτικός ή όποιο πολιτικό κόμμα λέει στο δημόσιο λόγο ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση του πολιτικού συστήματος στη Δικαιοσύνη, μάλλον κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ, καθαρά η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει σε αίτημα το οποίο από ό,τι γνωρίζω μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει. 'Αρα λοιπόν η διαδικασία της ανάκρισης που έχει πάει περίπου 2,5 χρόνια είναι μια διαδικασία σε πολλά στάδια, με πολλές ερωτήσεις, καταθέσεις κλπ και η Δικαιοσύνη αποκλειστικά και μόνο μπορεί να απαντήσει σε αυτό και κανένας πολιτικός. Τώρα, επιτρέψτε μου όμως να πω πιο είναι το χειρότερο: η εργαλειοποίηση και η συνέχιση της εργαλειοποίησης του θέματος των Τεμπών διότι βλέπουμε πολιτικά κόμματα και καταλήγουμε στο συμπέρασμα από τα λεγόμενά τους ότι μάλλον δεν θέλουν να πάμε σε δίκη. Γιατί, προσέξτε, η δίκη θα δώσει φως και θα βγάλει τους πραγματικούς ενόχους και θα δούμε τελικά τι έφταιξε στο θέμα των Τεμπών που πραγματικά ήταν ένα τραγικό γεγονός, γιατί τα παιδιά τα οποία χάθηκαν ήταν παιδιά όλων μας. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ακούμε κάποιες τοποθετήσεις που πραγματικά είναι μια συνέχεια της εργαλειοποίησης και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Όσον αφορά το θέμα των συγγενών πραγματικά τα λόγια περισσεύουν όταν οι συγγενείς και ειδικά ο πατέρας που έχει χάσει το παιδί. Όμως να δούμε και την άποψη και άλλων συγγενών. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια διαφωνία. Εδώ όμως είναι ένα θέμα που δεν είναι ούτε της κυβέρνησης ούτε της Βουλής. Είναι θέμα καθαρά αποφάσεων της Δικαιοσύνης. Εδώ, εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη Δικαιοσύνη, ναι ή όχι; Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα: Εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη, τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και είμαστε σίγουροι ότι θα πέσει άπλετο φως».

Για το ραντεβού Μητσοτάκη- Ερντογάν:

«Ήταν συμφωνημένο ραντεβού, συμφωνημένη συνάντηση, επίσημη συνάντηση. Ανακοινώθηκε από τη πλευρά μας. Η τουρκική πλευρά δεν συνηθίζει να ανακοινώνει το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου, εμείς ανακοινώσαμε το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού. Πρέπει και οι τηλεθεατές μας να σκεφτούμε, αν όντως είχαμε συνάντηση, από τη προηγούμενη συνάντηση τι διαφορετικά βήματα έχουν γίνει, πόσα βήματα έχουν γίνει. Προσέξτε: θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, 12 μίλια, συμφωνία με Ιταλία, με Αίγυπτο, με τους κολοσσούς να έρχονται στην Ελλάδα και να αναγνωρίζουν και με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. 'Αρα λοιπόν η πολιτική μας είναι δυναμική, είναι ξεκάθαρη, καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή η ακύρωση της συναντήσεως δεν έχει καμία επίπτωση στην πολιτική που εμείς εφαρμόζουμε σε όλα τα επίπεδα και όταν λέω σε όλα τα επίπεδα, γιατί δεν είναι μόνο τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, είναι και τα θέματα της αμυντικής πολιτικής. Χθες είχαμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την απόκτηση για μια νέα Belharra και αναβάθμιση των τριών φρεγατών Belharra που είχαμε με εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 'Αρα, λοιπόν, η κυβέρνησή μας συνεχίζει στην ίδια σταθερή εθνική γραμμή. Είναι σημαντικό στην πολιτική να έχεις μια ξεκάθαρη κυβερνητική πρόταση και αυτή να υπηρετείς και αυτή είναι η διαφορά της ΝΔ με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Κληθείς να σχολιάσει τον κ. Ανδρουλάκη, είπε: «Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν απάντησε σε ένα συγκεκριμένο. Τί θα κάνει την επόμενη ημέρα. Αοριστολογίες ακούσαμε πολλές. Ξέχασε δε να πει ότι μαζί με την κα Κωνσταντοπούλου καταθέσανε δύο προτάσεις δυσπιστίας στην Κυβέρνηση. 'Αρα λοιπόν ο ελληνικός λαός, οι τηλεθεατές μας, μπορούν να καταλάβουνε ότι εδώ μιλάμε για μια αντιπολίτευση ευκαιριακού τύπου που θέλει απλά να υφαρπάξει ψήφους από εδώ και από εκεί. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα. Τα μέτρα Ανδρουλάκη, τα μέτρα ΠΑΣΟΚ είναι μέτρα φόρων και τριών νέων ΕΝΦΙΑ. Αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ στον ελληνικό λαό είναι τρεις ΕΝΦΙΑ. Ο κ. Γερουλάνος δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα στο ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε τί έχει συμβεί; Ο κ. Γερουλάνος έβαλε τον κ. Ανδρουλάκη σε δοκιμαστική περίοδο και λέει στον ελληνικό λαό ότι ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ορισμένου χρόνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Για κλήτευση του κ. Μυλωνάκη:

«Χθες είχαμε την κατάθεση του κ. Σαλάτα. Απορώ πως έρχονται σήμερα να λένε ότι πρέπει να καταθέσει ο κ. Μυλωνάκης. Δεν υπάρχει θέμα κλητεύσεως του κ. Μυλωνάκη. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό, ουσιαστικό, πρακτικό θέμα για τον κ. Μυλωνάκη. Δεν υπάρχουν στοιχεία που πρέπει ο κ. Μυλωνάκης να κληθεί. Αντιθέτως, από αυτά που είπε ο κ. Σαλάτας φαίνεται ξεκάθαρα ότι η θέση της Κυβέρνησης είναι έλεγχος παντού, διαλεύκανση της υποθέσεως. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεύτερον, υπάρχει επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συγχαρητήρια επιστολή προς τον κ. Φλωρίδη για τη συνεργασία για την καλή συνεργασία. 'Αρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε που βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει φως στην υπόθεση; Η Κυβέρνηση θέλει φως στην υπόθεση. Μήπως επειδή συζητάμε 30 χρόνια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα εξεταστεί και η περίοδος του ΠΑΣΟΚ και η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να αποπροσανατολίσουν τη συνολική κουβέντα;»