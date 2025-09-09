Βουλή: Μπαίνει «κόφτης» στα μικρόφωνα από τον Οκτώβριο

Με «κόφτη» στα μικρόφωνα της Βουλής για τους αρχηγούς των κομμάτων και τους βουλευτές που παραβιάζουν τους χρόνους ομιλίας αναμένεται να ξεκινήσει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε ότι το απαραίτητο λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί και απομένουν οι τελευταίες τεχνικές εργασίες για να γίνει πλήρως λειτουργικό.

Θα ακολουθήσουν τροποποιήσεις στον Κανονισμό λειτουργίας του κοινοβουλίου ενώ όπως ανέφερε ανώτερη κοινοβουλευτική πηγή «θα υπάρξει πιθανότατα μικρή αύξηση περίπου 2 λεπτών στους προβλεπόμενους χρόνους ομιλιών. Για όποιον όμως ξεπερνά τον προβλεπόμενο χρόνο το μικρόφωνο θα κλείνει αυτόματα».