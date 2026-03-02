Β. Κικίλιας: Υπάρχουν 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς - Όλοι καλά στην υγεία τους

Στη σημαντικότητα και στην κρισιμότητα της ναυτιλίας εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή ναυτιλία και κατ’ επέκταση, την παγκόσμια οικονομία, εξηγώντας ότι από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20% έως 25% του φυσικού αερίου, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Όπως σημείωσε, έχουν ήδη καταγραφεί επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά εμπορικών πλοίων, πλήγματα σε τρεις (03) λιμενικές εγκαταστάσεις και σε μία (01) υπεράκτια εγκατάσταση, τραυματισμοί ναυτικών και ένας (01) νεκρός ναυτικός, διευκρινίζοντας ότι τα περιστατικά αυτά δεν αφορούν πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνικών συμφερόντων. Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπήρξε πλήγμα με μικρές ζημιές σε ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο συνέχισε την πορεία του.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων, κάτι που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή, γνωστοποίησε ότι δέκα (10) πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και πέντε (05) εκτός αυτού, ενώ συνολικά περίπου τριακόσια είκοσι πέντε (325) πλοία που συνδέονται με την Ελλάδα, αλλά είναι υπό ξένη σημαία, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Διευκρίνισε ότι στα δέκα (10) ελληνικά πλοία επιβαίνουν ογδόντα πέντε (85) Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους, σημειώνοντας ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι απαιτείται ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς παραμένει άγνωστο τόσο το χρονικό διάστημα όσο και ο βαθμός κλιμάκωσης της κρίσης. Προειδοποίησε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα προκαλούσε τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο, σημειώνοντας ότι όσα πλοία συνεχίζουν να κατευθύνονται προς την περιοχή, παραμένουν εκτός των Στενών.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή.