Αύριο στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αύριο το πρωί αναμένεται να μεταχθούν στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες για το νέο σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκειμένου να οδηγηθούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και στη συνέχεια να απολογηθούν.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι 15 συλληφθέντες κρατούνται εν τω μεταξύ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.

Οι ΑΦΜ των συλληφθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», συγκαταλέγονται στους 6.000 ΑΦΜ που είχε δεσμεύσει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πρόκειται για ΑΦΜ και αιτήσεις ενίσχυσης που είχαν κατατεθεί μέσω του ΚΥΔ στις Αρχάνες Ηρακλείου που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Οι εν λόγω ΑΦΜ στη συνέχεια, κατά πληροφορίες, αποδεσμευτήκαν και πληρώθηκαν από τις μετέπειτα διοικήσεις του οργανισμού.

Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του ερευνώμενου διαστήματος οι 15 συλληφθέντες εισέπραξαν με ψευδείς δηλώσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον κουμπάρο του

Στην ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραπέφθηκε ο Γιώργος Λαμπράκης, κομματικό στέλεχος από το Ηράκλειο της Κρήτης που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Τον είχε διαγράψει και η Φώφη Γεννηματά το 2019

Ο Γιώργος Λαμπράκης διαγράφεται δεύτερη φορά – για διαφορετικούς βέβαια λόγους από το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη ήταν το Δεκέμβριο του 2019, με απόφαση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά καθώς μαζί με άλλα τέσσερα στελέχη αρνήθηκαν να κατέβουν με την αυτόνομη «πράσινη» παράταξη στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αποφάσισαν να κατέβουν υποψήφιοι με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε προηγηθεί επιστολή με τη σχετική καταγγελία στη Φώφη Γεννηματά και τον τότε Γραμματέα του ΚΙΝΑΛ, Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον επικεφαλής της παράταξης Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων ( Π.Α.Σ.Κ.Ο), Κώστα Παπαδημητρίου. Ο κ. Χριστοδουλάκης, με απόφαση της κ. Γεννηματά, παρέπεμψε στη συνέχεια την καταγγελία στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας του ΚΙΝΑΛ (ΕΔΕΚΑΠ) και του ΠΑΣΟΚ (ΕΚΑΠ), ζητώντας να επιληφθούν και να προχωρήσει στην πράξη αναστολής της ιδιότητας του μέλους (διαγραφή) των συγκεκριμένων στελεχών με το αιτιολογικό ότι «κατεβαίνουν» με αντίπαλο ψηφοδέλτιο (με την παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) για τις εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο στις 15 Δεκέμβρη.

«Η ενέργεια της Φώφης Γεννηματά σηματοδοτεί στην πράξη την πρόσφατη δέσμευσή της, από την επόμενη μέρα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, για «μηδενική ανοχή» στην εσωστρέφεια», έλεγε τότε η Χαριλάου Τρικούπη.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης, είχε προχωρήσει στην αποκάλυψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ειδικότερα, παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά» με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για τις παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 προσαγωγές, πρόεδρος συνεταιρισμού ο αρχηγός

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι ήδη από το πρωί της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Κρήτης, για τη σύλληψη όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ' οίκον έρευνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα και αναζητείται ακόμα ένα, καθώς αυτοί οι 15 κατηγορούνται ως τα κεντρικά πρόσωπα στο σκάνδαλο και πρόκειται να παραπεμφθούν με την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ συνολικά κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, οι οποίοι έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, ένας δικηγόρος και αγρότες, καθώς ένας αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.