Ν. Πλακιάς για Μ. Καρυστιανού: Λάθος στιγμή να κάνει κόμμα

Αποστάσεις από την επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος κοντά στη συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία των Τεμπών έλαβε τη Δευτέρα ο Νίκος Πλακιάς.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Μανιφέστο», ο ίδιος ανέφερε πως η διαφωνία του δεν αφορά το δικαίωμα πολιτικής έκφρασης ή εκπροσώπησης, αλλά αποκλειστικά το χρονικό σημείο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Τονίζει, μάλιστα, ότι η επέτειος της τραγωδίας δεν μπορεί να συνδεθεί με πολιτικές κινήσεις, υπογραμμίζοντας πως «εκείνη η μέρα δεν έχει ονοματεπώνυμο, είναι αποκλειστικά μέρα μνήμης για τους νεκρούς των Τεμπών και ημέρα θύμησης για τα παιδιά μας, δεν χωρούν σημαίες και πολιτικές».

Σχετικά με το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι κινήσεις της κ. Καρυστιανού το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο κ. Πλακιάς είπε πως το θεωρεί «λογικό» το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που, όπως λέει, «μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κόσμου τα τελευταία χρόνια». Δεν θέλησε, ωστόσο, να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι τελευταίες εξελίξεις διχάζουν τις προσπάθειες που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, ανέφερε πως οι συγκεκριμένοι χειρισμοί δεν επηρεάζουν το νομικό σκέλος της υπόθεσης, επηρεάζουν όμως σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η εικόνα της υπόθεσης στην κοινή γνώμη.

Πρόσθεσε πως οι πέντε οικογένειες που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο σύλλογο «δεν εκπροσωπούν ούτε το 5% του συνόλου των οικογενειών των θυμάτων».

Ακόμα, ο κ. Πλακιάς ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι συγγενείς θυμάτων θα στηρίξουν την πολιτική αυτή κίνηση. Απάντησε ότι «τη συγκεκριμένη στιγμή σχεδόν κανένας» δεν φαίνεται να το κάνει, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ότι στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

Σε ερώτηση για το εάν ο ίδιος σκοπεύει να πολιτευτεί, διέψευσε κάτι τέτοιο, υποστηρίζοντας πως παλαιότερη αναφορά του – πως θα ασχοληθεί με την πολιτική μόνο εάν αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη φυλακή – παρερμηνεύτηκε.

Ωστόσο, ο κ. Πλακιάς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει πολιτικό πρόσωπο που θα εργαστεί με σαφή στόχο την απόδοση δικαιοσύνης για την υπόθεση των Τεμπών.