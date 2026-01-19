Την απόφαση για να αποχωρήσουν από τα αγροτικά μπλόκα τη Δευτέρα έλαβαν οι παραγωγοί από το Νησέλι Ημαθίας και τα Πράσινα Φανάρια, λίγο πριν γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους 31 εκπροσώπους των «σκληρών» αγροτών της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.

Σημειώνεται πως οι αγρότες από το Νησέλι είχαν συμμετάσχει στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12 αναμένεται να γίνει συνάντηση-απολογισμός στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα θα αποχωρήσουν τα τρακτέρ από το σημείο.

Όσον αφορά τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, αναμένουν τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό και θα επιμείνουν στην εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων και στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες.

Ένα ακόμη διαρθρωτικό μέτρο που θα βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η επιτάχυνση των διασταυρωτικών ελέγχων που γίνονται από το υπουργείο, καθώς όπως λένε, εδώ και ένα χρόνο περίπου αγρότες από Πέλλα και Κιλκίς δεν έχουν πληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε έλεγχο και θα ζητήσουν αυτοί οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν, προκειμένου να δούνε στους λογαριασμούς τους τα χρήματα των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων.

Για τη συνάντηση των «31» με τον πρωθυπουργό που είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 της Δευτέρας, οι εκπρόσωποι των αγροτών θα προβάλλουν τη λίστα με τα 14 αιτήματά για τα οποία όπως λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Σημαντικά ζητήματα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.