Απάντηση Λαζαρίδη στον Σαμαρά για τον χαρακτηρισμό «βεζίρης»: Η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού είναι στο πλευρό του Κυρ. Μητσοτάκη, όχι απέναντι

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Μακάριο Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να απαντά στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού και να υπερασπίζεται τη σημερινή ηγεσία του κόμματος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 επέλεξε να επαναλάβει «τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα» και να στραφεί «εμμονικά και αδικαιολόγητα» εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, φτάνοντας, όπως είπε, «μέχρι και σε προσωπικές επιθέσεις».

«Δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά», σημείωσε ο βουλευτής, υπογραμμίζοντας ότι «η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο, σταθερότητα και ικανότητα να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων είναι η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Απαντώντας στoν χαρακτηρισμό του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τον αποκάλεσε «βεζίρη», ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία πάνω από σαράντα χρόνια, χωρίς να την εγκαταλείψω ποτέ. Η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού που υπηρέτησε επιτυχώς τη χώρα είναι μέσα στη μεγάλη φιλελεύθερη και δημοκρατική μας οικογένεια, όχι απέναντι, αλλά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τι είπε ο Σαμαράς

Νωρίτερα, ο Αντώνης Σαμαράς, στην τηλεοπτική του συνέντευξή εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τον «βεζίρη».

«Περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσω εγώ συγγνώμη για τις απόψεις μου; Οι οποίες, στο κάτω-κάτω της γραφής, έχουν δικαιωθεί; Ζητάει να προδώσω αυτά που πιστεύω; Να ζητήσω και ταπεινά συγγνώμη για την αντίθεσή μου στον γάμο των ομοφύλων; Να πω ότι δεν τρέχει τίποτα;» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «αυτά λοιπόν δεν λέγονται στην πολιτική γέφυρες. Λέγονται υποκρισία. Εδώ ένας δικός του παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε, με ύφος βεζίρη, «καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του». Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι «αν ήμουν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το 1993 είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα καθόμουν στο σπίτι μου.»